L’esclusione dell’aggravante della crudeltà nel caso Cecchettin

2. L’esclusione dell’aggravante



L’aggravante in commento è contenuta nell’ultima parte della sentenza, al paragrafo n. 9.3, in cui, ricostruiti i presupposti per poter valutare di “aver agito con crudeltà”, si giunge all’esclusione che la condotta dell’imputato sia caratterizzata da crudeltà.

In particolare, la Corte d’Assise, così argomenta: “La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel delineare i presupposti necessari ai fini della integrazione dell’aggravante della crudeltà, che come noto è caratterizzata «da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore, specialmente riprovevole»: a tal fine l’azione del reo deve concretizzarsi in un quid pluris rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessaria per la consumazione del reato, «in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo rivelando l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario»

E prosegue: “Le sezioni unite hanno confermato tali principi rilevando come «la condotta crudele è quella che pur non mostrando una studiata predisposizione finalizzata a cagionare per qualche verso un male aggiuntivo eccede rispetto alla normalità causale e mostra l’efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante» (Cass. SS.UU., n. 40516/2016).

Da tali premesse, la Corte, pur non negando la dinamica efferata dell’omicidio, ha concluso che “non vi siano elementi da cui poter desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive”.

Né, il “numero di coltellate inferte” può essere indice di un’azione crudele, sia perché, così operando, si finirebbe per applicare un mero automatismo quando invece è necessario indagare sul dolo e sulla volontà di infliggere dolori e patimenti maggiori di quelle finalizzate al compimento dell’atto; sia perché, ricordando come “in tutti i numerosi casi in cui la giurisprudenza si è trovata a doversi occupare di vicende omogenee a quelle in esame, è stato necessario verificare se tale ripetizione di colpi fosse funzionale al delitto ovvero costituisse un gratuito accanimento violento tale da costituire «espressione autonoma di ferocia belluina» e tale da trascendere la mera volontà di arrecare la morte”. A tal riguardo, è stato infatti affermato che “la mera reiterazione dei colpi inferti non può determinare la sussistenza dell’aggravante dell’aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all’evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza fine a se stessa” (Cass., 8162/2015).

Nel caso di specie, l’aver inferto 75 coltellate “non si ritiene che sia stato, per Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell’ultima fase dell’azione omicidiaria, l’imputato ha agito con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca.”

Anche alla luce dell’esame dibattimentale, tale dinamica, certamente efferata, non appare “dettata in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato, ma sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e “pulito”, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi”.

Neppure, la sede delle lesioni “risulta indicativa di un ulteriore determinismo volitivo, posto che esse appaiono frutto di azione concitata, legata all’urgenza di portare a termine l’omicidio. Tale elemento, dunque, non è di per sé significativo della sussistenza, in capo all’imputato, di volontà di voler infliggere in danno della vittima sofferenze aggiuntive e gratuite, necessaria al fine di poter ritenere integrata l’aggravante della crudeltà”.

Anche con riguardo alle altre caratteristiche dell’azione, non vi sono elementi che consentano di individuare indici di incrudelimento, considerato peraltro che adoperare un’arma bianca implica “modalità esecutive inevitabilmente cruente, e ancor di più ad opera di soggetti inesperti”. “Così, ad esempio, l’aver bloccato e silenziato la vittima con il nastro adesivo è circostanza funzionale al delitto e rientra nell’iter necessario per portare a compimento l’azione omicidiaria.”. Parimenti dicasi con riferimento alla possibile durata del gesto, complessivamente di circa 20 minuti: “a tal fine manca tuttavia la prova che l’aver prolungato l’angoscia della vittima sia atto fine a se stesso, frutto della deliberata volontà dell’imputato di provocarle una sofferenza aggiuntiva e gratuita.

Per quanto esposto, non si ravvisano elementi idonei per ritenere, con gli ordinari canoni di certezza processuale, al di là di ogni ragionevole dubbio, che in capo all’imputato vi fosse la volontà di apportare sofferenze eccedenti rispetto a quelle direttamente connesse alla consumazione dell’omicidio. Va dunque esclusa l’aggravante in contestazione.”



