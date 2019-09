Esame d’avvocato 2019-2020: i libri consigliati per preparare l’orale e lo scritt

PREPARATI CON I NOSTRI COMPENDI PER LA PROVA ORALE!

I compendi della collana sono pensati per una completa e puntuale preparazione della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense. Affrontano, con taglio metodologico e linguaggio tecnico, tutte le materie previste per la prova orale. La grafica dei testi permette di individuare facilmente i riferimenti giurisprudenziali più recenti e significativi e guida l’esaminando nell’affrontare i diversi istituti, mediante parole chiave in evidenza. I compendi di diritto civile, diritto penale e quelli dedicati alla procedura civile e penale contengono altresì le domande poste in sede di esame nelle sessioni precedenti, in modo da aiutare l’esaminando nel ripasso e nell’articolazione della risposta giusta da dare in sede di prova orale. La collana raggruppa Autori di rilievo e di alta specializzazione nelle singole materie, garantendo in tal modo una qualità indiscussa dei contributi.

COMPENDIO DI DIRITTO CIVILE di L. Nacciarone – COMPENDIO DI PROCEDURA CIVILE di L. Tantalo – COMPENDIO DI DIRITTO PENALE parte generale di M. Rossetti

COMPENDIO DI DIRITTO PENALE parte speciale di F. Piccioni- COMPENDIO DI PROCEDURA PENALE di G. Spangher e M. Zincani – COMPENDIO DI DIRITTO CIVILE di L. Nacciarone

COMPENDIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Aggiornato da L. Nacciarone – COMPENDIO DI DIRITTO COMMERCIALE Aggiornato da L. Nacciarone – COMPENDIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE Aggiornato da N. Elpidio – COMPENDIO DI DIRITTO ECCLESIASTICO di A. Bettetini – COMPENDIO DI DIRITTO TRIBUTARIO di M. Villani

COMPENDIO DI DIRITTO DEL LAVORO di N. Elpidio – COMPENDIO DI DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO FORENSE di F. Ferina

COMPENDIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO di A. Sirotti Gaudenzi

L’unica Scuola a livello nazionale con una collana di volumi dedicata alla preparazione dell’esame d’avvocato (prove scritte e prova orale) a firma unica, edita dalla casa editrice Maggioli.

Il metodo è fondato sul ragionamento logico- giuridico che fornisce tutti gli strumenti per affrontare qualsiasi tipo di traccia con grande serenità.

La Scuola Zincani intende fornire tutti gli strumenti necessari per affrontare l’esame di ABILITAZIONE FORENSE

LEZIONI IN AULA – MATERIALI ESCLUSIVI – CORREZIONE INDIVIDUALE

L’84% dei corsisti passa gli scritti al primo colpo!

OLTRE 200 Materiali: ogni materiale è composto in modo da ottimizzare i tempi di studio del corsista ed è continuamente aggiornato dal comitato scientifico di Formazione Giuridica che è attivo tutto l'anno. E' composta da schemi, slide, e svolgimenti di pareri e atti

OLTRE 50 tracce con correzione individuale a tre livelli. I correttori sono avvocati formati dalla Scuola

E-LEARNING: Pagina personale online con tutti i materiali e l'andamento dei propri risultati; inoltre la possibilità di scaricare i materiali prima dell'incontro, vedere i materiali video, consegnare gli elaborati svolti e ricevere la correzione

DOCENTI E TUTOR: La qualità assoluta del corpo docente e la riconosciuta esperienza di Formazione Giuridica nel settore della formazione garantiscono un metro omogeneo in tutte le unità didattiche e redazionali.

METODO ZINCANI: OLTRE 100 ORE di didattica in aula e 20 esercitazioni guidate con i nostri relatori!

CORSO INTENSIVO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2019

Il corso intensivo è articolato in 10 incontri, ugualmente ripartiti nella materia di diritto penale e di diritto civile.

Ogni incontro, della durata di 5 ore, a cadenza settimanale, è strutturato in due parti: la prima parte è di carattere teorico-metodologico, in cui i temi “caldi”, selezionati dal comitato scientifico e valutati i più probabili ai fini dell’esame, vengono ripresi dal punto di vista teorico e applicati a casi concreti, a tracce proposte durante la lezione; la seconda parte è di carattere pratico, di esercizio su una parte dell’elaborato giuridico secondo il metodo Zincani

Per gli amministrativisti è prevista la possibilità di seguire un percorso dedicato all’atto di diritto amministrativo.

Prima di ogni incontro vengono messi a disposizione materiali esclusivi riservati ai corsisti; ogni materiale è strutturato in modo da ottimizzare i tempi di studio del corsista ed è continuamente aggiornato dal comitato scientifico di Formazione Giuridica che è attivo tutto l’anno.

Ogni settimana vengono assegnate due tracce da svolgere a casa entro 7 giorni. Tutti gli elaborati consegnati verranno corretti individualmente con una doppia scheda di valutazione e consiglio.

Il corso comprende tre giornate di simulazione nazionale d’esame, esperienza estremamente formativa soprattutto per chi affronta per la prima volta l’esame di stato.

In sintesi il corso:

78 ORE FRONTALI;

27 UNITA’ DIDATTICHE;

12 ESERCITAZIONI GUIDATE;

3 GIORNATE DI SIMULAZIONE GENERALE D’ESAME

OLTRE 25 TRACCE CON CORREZIONE INDIVIDUALE

VOLUME METODOLOGICO ESCLUSIVO

MATERIALI UNICI RISERVATI AI CORSISTI PER RIDURRE I TEMPI DI PREPARAZIONE

SCHEMI , PARERI ED ATTI SVOLTI

PAGINA PERSONALE SU PIATTAFORMA ON LINE

