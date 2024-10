Esame avvocato 2024-25: le domande più frequenti sulla procedura d’iscrizione

L’iscrizione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024-2025 richiede il completamento di una procedura online specifica, con diverse scadenze e requisiti documentali. Questa guida FAQ risponde alle domande più frequenti, con informazioni dettagliate sulle tempistiche, i passaggi e i documenti necessari per un’iscrizione corretta, chiarendo anche gli aspetti relativi ai pagamenti e alla selezione delle materie d’esame. Di seguito troverai tutte le indicazioni fondamentali per accedere all’esame. Per informazioni pratiche sull’esame, consigliamo l’articolo: Esame da Avvocato 2024-2025: il bando in Gazzetta Ufficiale