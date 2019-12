Esame Avvocato 2019: i criteri di valutazione degli scritti

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Giustizia nell’avviso 15 novembre 2019, sono nove i criteri da adottare per una corretta valutazione degli scritti dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

I criteri

In particolare, la Commissione presso il Ministero della Giustizia ha chiarito che i principi da prendere in considerazione per esaminare gli elaborati degli aspiranti avvocati sono i seguenti 8+1:

Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali; Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere; Dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; Coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento; In ordine alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario; Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.

Prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario (civile, penale o amministrativo):

sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta quali ad esempio per l’atto di citazione:

curia adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto e diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti.



Il Ministero ricorda inoltre che è severamente vietato abbandonare il posto assegnato per interloquire con altri candidati o con i componenti delle sottocommissioni, ed uscire dall’aula in cui si svolge l’esame.

La correzione degli elaborati scritti dovrà iniziare non oltre il 21 gennaio 2020 e concludersi entro il 21 giugno 2020: tale data è prorogabile per una sola volta e per non oltre ulteriori 90 giorni.

