Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Eliminazione dei “gravi indizi di colpevolezza” nell’art. 17 L. 69/2005

Eliminazione dei “gravi indizi di colpevolezza” dall’art. 17 L. 69/2005 ad opera del D.Lgs. 10/2021: effetti sulla valutazione giudiziaria della consegna.

Scarica PDF Stampa Allegati

Cosa comporta l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 30465 dell’8-09-2025

sentenza-commentata-art.-2-2025-11-12T155557.848.pdf 13 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: omessa valutazione della gravità indiziaria


La Corte di Appello di Trieste disponeva la consegna di un arrestato all’autorità giudiziaria tedesca, in accoglimento di un mandato di arresto europeo, di natura processuale, emesso in relazione al reato di concorso in falsificazione di monete.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa valutazione della gravità indiziaria, nonostante la difesa avesse sottolineato l’assoluta scarsità di elementi addotti dall’autorità richiedente a sostegno del mandato di arresto europeo. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021).

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni: la rimozione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dall’art. 17, co. 4, legge n. 69 del 2005 esclude che la loro assenza possa giustificare il rifiuto della consegna, anche facoltativo


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.
Difatti, fermo restando che tale comma quarto, prima che intervenisse questo decreto legislativo, disponeva che, in “assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna” mentre, per effetto del succitato decreto legislativo, è venuto meno il riferimento a codesti gravi indizi, si afferma in tale pronuncia che, sulla scorta di siffatta eliminazione, è adesso escluso che la loro assenza possa costituire motivo, anche facoltativo, di rifiuto della consegna.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare l’omessa valutazione di questi gravi indizi in relazione a vicende di siffatto genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Diritto penale
Evasione d’imposta e dolo nel reato di fatture false: chiarimenti Cassazione

L’evasione d’imposta è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti pe…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 10/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto penale
AI e Legaltech
Reati da deepfake: le novità penali del DDL IA contro le manipolazioni

Il DDL AC n. 2579 introduce l’art. 612-quater c.p. per punire la creazione e diffusione illecita di …

Antonio Di Tullio D'Elisiis 05/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto penale
Reato di restituzione della retribuzione: il nuovo art. 603-quater c.p.

Il nuovo art. 603-quater c.p. punisce chi chiede al lavoratore la restituzione della retribuzione, t…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 04/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto penale
Dichiarazione infedele e truffa: c’è un rapporto di specialità?

Tra il delitto di dichiarazione infedele e quello di truffa aggravata ricorre un rapporto di special…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 30/10/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;