Elezione di domicilio presso difensore d’ufficio: presupposto per dichiarazione di assenza?

Ai fini della dichiarazione di assenza può considerarsi presupposto idoneo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio?

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 22984 del 16-02-2024



1. La questione: la conoscenza del processo può farsi risalire dall’elezione di domicilio?

La Corte di Appello de l’Aquila rigettava una richiesta proposta, a norma art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione ad una sentenza dal Tribunale di Roma, che aveva condannato l’istante alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p..

Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale assumeva la conoscenza del processo in capo alla prevenuta dalla notifica del verbale di sequestro, desumendone l'assenza volontaria al processo.

