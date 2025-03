Durata delle intercettazioni, al via la modifica

L’Aula della Camera ha dato l’ok alla legge che novella la disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Il testo era stato approvato in prima lettura dal Senato nell’ottobre 2024, poi esaminato in sede referente dalla II Commissione Giustizia, che non ne aveva apportato modifiche e aveva concluso il suo esame il 13 febbraio scorso. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

1. La legge sulle intercettazioni

Si compone di un singolo articolo e contiene disposizioni in materia di intercettazioni, stabilendo un termine massimo di durata complessiva di tali operazioni, il quale può essere superato solamente al ricorrere di specifici criteri prescritti dalla legge.

2. A 45 giorni si innalza il termine massimo

Il comma 1 individua un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni, tramite l’aggiunta di un periodo all’art. 267, co. 3 c.p.p., che detta disposizioni in materia di modalità e durata dello svolgimento dell’attività di intercettazione. Va rammentato che, ai sensi dell’art. 267, comma 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Detta durata, secondo quanto previsto dalla legislazione previgente, non poteva superare i 15 giorni. Tuttavia, ove permanessero i presupposti dell’attività di intercettazione, il giudice poteva autorizzare, tramite decreto motivato, una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe. Come è noto, oltre al rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dall’art. 266 c.p.p., le condizioni che legittimano l’attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell’art. 267 c.p.p., la sussistenza dei “gravi indizi di reato” e l’indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Nello specifico la norma dispone che è possibile derogare al predetto termine laddove si ravvisi l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti. Questi ultimi devono formare oggetto di espressa motivazione.



