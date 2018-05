Dpo,procedura online per comunicazione dati al Garante

Dpo, comunicazione online del nominativo

Versione PDF del documento

Mancano pochi giorni all’entrata in vigore nel nostro ordinamento del Regolamento Ue 2016/679, c.d. GDPR, che si rammenta, avverrà il 25 maggio 2018.

A questo proposito, con proprio comunicato del 18 maggio 2018, il Garante Privacy ha reso noto di aver messo a disposizione una procedura online per la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, anche detto DPO (Data Protection Officier).

E’ infatti necessario, ai sensi dell’art. 37 menzionato Regolamento Ue 2016/679, che i soggetti pubblici e privati (tenuti alla nomina del DPO), comunichino al Garante privacy il nominativo del soggetto Responsabile della protezione dei dati, una volta avvenuta la designazione. Questa disposizione serve a garantire che le autorità di controllo possano facilmente contattare detto Responsabile, il quale, si rammenta – ai sensi dell’art. 39 citato Regolamento Ue – funge da punto di contatto tra il singolo ente o azienda ed il Garante.

Per questo, nel sito dell’Autorità, non solo è disponibile la procedura online per la comunicazione del nominativo, ma altresì, onde facilitare l’adempimento ai soggetti tenuti, un facsimile in formato .pdf per la predetta comunicazione, che consente di familiarizzare con la procedura prima di iniziare la compilazione e di comprendere sin da subito quali siano le informazioni richieste.

Potrebbe interessarti anche Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in vigore dal 25 maggio

Volume consigliato

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer-DPO) Stefano Comellini, 2018, Maggioli Editore 2018, Quando deve essere designato un DPO? Chi deve nominarlo? Chi può essere nominato DPO e quali requisiti sono richiesti? DPO dipendente oppure soggetto esterno? Quale atto formale di nomina occorre in ambito pubblico? Se il DPO è un dipendente pubblico quale qualifica deve avere?...



Nuova Privacy dopo il 25 maggio: partecipa all’evento Web!

© RIPRODUZIONE RISERVATA