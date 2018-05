Evento in Videoconferenza: Nuova Privacy,cosa fare dal 25 Maggio

Nuova Privacy dopo il 25 maggio: partecipa all’evento Web

Versione PDF del documento

Nuova Privacy: cosa fare dal 25 Maggio. E’ questo il titolo dell’evento che si svolgerà in videoconferenza, con il relatore Carlo Nocera, il 18 maggio 2018 dalle ore 15:30 alle 18:00. L’evento rilascia crediti formativi.

Molti gli argomenti in programma, tra cui il trattamento dei dati, i diritti dell’interessato, le diverse figure previste dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (titolare responsabile, DPO, relative attribuzioni e responsabilità), i registri delle attività di trattamento negli studi professionali, la valutazione dei rischi, le attività di sindaco e valutazione di adeguatezza della privacy nelle imprese.

Partecipare alla Videoconferenza è molto semplice ed avviene attraverso la piattaforma e- learning, per cui saranno fornite apposite credenziali. Basta dunque collegarsi ad internet direttamente da casa o da studio e, con pochi semplici passaggi, si assisterà ad una conferenza interattiva, in cui gli utenti potranno intervenire in diretta, confrontarsi tra di loro e con il relatore.

Se desideri avere maggiori informazioni e iscriverti all’evento Clicca qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA