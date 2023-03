Disdetta locazione da non proprietario dell’immobile

La disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo può provenire anche da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile?

riferimenti normativi: art 1399 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 16/03/2005, n. 5695

Tribunale di Roma –sez. VI civ.- sentenza n. 15486 del 18-10-2022



1. La vicenda

La vicenda prendeva l’avvio quando un ente, in persona del vice presidente, intimava ai conduttori licenza per finita locazione a uso abitativo. Successivamente l’intimante chiedeva al Tribunale di convalidare la licenza per finita locazione; in caso di opposizione, richiedeva che si emettesse ordinanza di rilascio, con il favore delle spese di lite. Le parti intimate, si costituivano, svolgendo opposizione alla convalida; in particolare gli intimati eccepivano l’inefficacia e l’invalidità delle disdette inviate poiché sottoscritte da soggetti non identificati dei quali non potevano verificare i poteri di firma e di spendita del nome del firmatario; di conseguenza, a loro avviso, il contratto doveva intendersi rinnovato per ulteriori quattro anni. In ogni caso lamentavano l’assenza di poteri a rilasciare la procura alle liti del vicepresidente dell’ente, nonché le gravissime carenze strutturali e gestionali dell’immobile che incidevano sul suo godimento. Per tali ragioni, chiedevano il rigetto delle richieste dell’intimante.

3. La soluzione

Superata la questione della procura per avvenuta produzione di un’altra e più generale procura, il Tribunale ha dato ragione al locatore. La domanda di accertamento della scadenza e cessazione del contratto è stata quindi accolta. Come ha precisato il Tribunale, il proprietario è riuscito a provare di aver comunicato tramite raccomandata ai conduttori la tempestiva disdetta del contratto per la seconda scadenza. La volontà di non rinnovare il contratto è stata ribadita con successiva raccomandata, anch’essa ricevuta. A fronte di tali evidenze documentali, le eccezioni svolte dai convenuti non si sono rivelate idonee a paralizzare la pretesa di rilascio dell’attrice. In ogni caso lo stesso giudice ha ricordato che, per l’operatività della disdetta e per la legittimazione processuale del falso procuratore, non rileva che la ratifica sia intervenuta dopo la scadenza del termine per la comunicazione e dopo l’inizio del giudizio di rilascio. A ogni modo, pure l’intimazione di sfratto o di licenza può contenere la disdetta, potendo da essa trarsi l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto. E, nella fattispecie, l’atto di intimazione di licenza di sfratto è stato notificato ai convenuti in data utile.