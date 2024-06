Diritto contrattuale e termini per l’avvio della mediazione delegata dal giudice

Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita (D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile).Oltre al raffronto tra il testo previgente e quello novellato, per ogni articolo modificato è riportato un commento su tutte le novità, con spazio dedicato ai relativi riflessi operativi.La Negoziazione assistita ha subìto un restyling estendendone la portata anche alle controversie di lavoro e, in materia di famiglia, alle controversie sullo scioglimento delle unioni civili, sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali, oltre alle vertenze in materia alimentare. Le convenzioni di negoziazione assistita potranno altresì prevedere il ricorso a strumenti di “istruzione stragiudiziale”, quali l’acquisizione di dichiarazioni di terzi e le dichiarazioni confessorie.Per la Mediazione civile e commerciale, le principali aree di intervento hanno riguardato: la nuova disciplina del procedimento, l’estensione delle materie soggette a obbligatorietà, la formazione dei mediatori e la qualità del servizio fornito sia dagli organismi di mediazione che dagli enti formatori.Con riferimento all’Arbitrato si è puntato soprattutto a fornire un quadro unitario della materia (con riordino dell’impianto sistematico delle disposizioni e introduzione nel codice di rito delle norme dedicate all’arbitrato societario), a disciplinare i poteri cautelari del collegio arbitrale e a rafforzare le garanzie di imparzialità degli arbitri, apportando diverse modifiche alle relative disposizioni contenute nel Codice di procedura civile.È previsto un aggiornamento online del volume per i mesi successivi alla pubblicazione.Elisabetta MazzoliAvvocato, mediatore docente abilitato dal Ministero della giustizia per la formazione di mediatori civili e commerciali. Professore a contratto di Diritto della mediazione presso l’UNICUSANO di Roma per gli a.a. dal 2010/2011 al 2022/2023. Componente della Commissione “ADR, Mediazione, Arbitrato” dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto.Daniela SavioAvvocato del foro di Padova, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare e counselor. Formatrice per mediatori civili e commerciali e autrice di numerose pubblicazioni in materia di ADR.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato, docente universitario e arbitro internazionale. Docente accreditato dal Ministero della Giustizia con riferimento alla materia della mediazione e responsabile scientifico di vari enti. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosivolumi. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia.

3. Implicazioni per il diritto contrattuale e la mediazione



La decisione della Corte di Cassazione tocca aspetti fondamentali del diritto contrattuale, in particolare l’interpretazione delle clausole contrattuali e la loro efficacia. La sentenza chiarisce l’importanza della mediazione come strumento di risoluzione delle dispute, stabilendo che la semplice tardività nella procedura di mediazione non è sufficiente a rendere una domanda giudiziale improcedibile, a meno che non si verifichi specificamente prima della data dell’udienza di rinvio. Questo principio rafforza l’approccio flessibile verso la mediazione, visto come un mezzo per facilitare la soluzione delle controversie piuttosto che un ulteriore ostacolo burocratico.

Inoltre, la sentenza esamina la validità delle clausole contrattuali in contesti specifici, ritenendo che la clausola di mediazione inserita nel contratto fosse valida e non vessatoria, contrariamente a quanto sostenuto dagli eredi di Se.Pi. La Corte ha sottolineato l’efficacia del contratto nonostante la mancata volturazione dell’autorizzazione provinciale successiva alla morte di Se.Pi., evidenziando l’importanza della chiarezza e della precisione nella formulazione delle clausole contrattuali.

La sentenza stabilisce un importante precedente sul modo in cui i termini legali devono essere interpretati e applicati nel contesto delle procedure di mediazione, influenzando potenzialmente la redazione e l’esecuzione di futuri contratti e accordi legali.

Nel contesto giuridico, la distinzione tra termini perentori e termini dilatori (o ordinari) è cruciale per comprendere come le scadenze influenzino i diritti e i doveri delle parti coinvolte in un procedimento legale. La sentenza della Corte di Cassazione n. 4133/2024 ha affrontato questa distinzione nel contesto di una disputa legale, evidenziando le differenze tra questi due tipi di termini e le loro implicazioni pratiche.

Nel caso specifico affrontato dalla Corte di Cassazione, la questione riguardava l’interpretazione di un termine assegnato per l’avvio della procedura di mediazione. La Corte di Appello aveva ribaltato la decisione del Tribunale di Firenze, che aveva originariamente interpretato il termine come perentorio, rendendo improcedibile l’opposizione per mancato rispetto di tale termine.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha interpretato il termine come dilatorio, indicando che il mancato rispetto del termine di quindici giorni per l’avvio della mediazione non precludeva automaticamente la procedibilità della domanda. Questo approccio ha evidenziato l’intento della legge di favorire la risoluzione delle dispute attraverso la mediazione piuttosto che penalizzare le parti per il mancato rispetto di scadenze tecniche.