Diritto alla privacy – Scheda di Diritto

Il diritto alla privacy, o diritto alla riservatezza, rappresenta una delle principali conquiste dei sistemi giuridici moderni, configurandosi come un diritto fondamentale dell’individuo. Esso tutela la sfera privata, personale e familiare delle persone, garantendo il controllo sui propri dati personali e proteggendo contro intrusioni illecite nella vita privata. In Italia, la privacy trova fondamento nella Costituzione, nella normativa europea e nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018).

Formazione in materia



Privacy e reporting di sostenibilità (ESG) – Come rendicontare sulla protezione dei dati

Quali elementi relativi alla protezione dei dati personali dovrebbero essere rendicontati nel bilancio? Che posizione riveste il DPO nel processo di rendicontazione?

L’obiettivo è quello di fornire al professionista gli strumenti più utili per migliorare lo scoring ESG delle imprese e per una corretta valutazione degli elementi di governance della privacy da inserire nel bilancio di sostenibilità attraverso una gestione strategica e sinergica di sostenibilità e privacy, mettendo a confronto le due normative europee, la direttiva CSRD e il regolamento GDPR.

