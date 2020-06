Diritti successori nelle unioni civili: legge 76/2016

Le unioni civile vengono introdotte con la Legge n. 76/2016. La dottrina, spesso, si è interrogata sul se considerare le unioni civili tra persone dello stesso sesso “unioni di serieB”, o considerarle come unioni vere e proprie. Ma perché è sorto questo dubbio? Sicuramente perché tra questi soggetti viene meno l’obbligo di fedeltà e di collaborazione. Ma se per “famiglia” deve intendersi “qualunque formazione sociale ove si svolga la personalità degli individui che la compongono”, si può forse negare agli uniti civilmente di creare una famiglia diversa rispetto a quella di origine?

SOMMARIO: 1- Nozione, tipologie e fasi della successione; 2-Quote spettanti ai soggetti legittimati; 3-Legge sulle unioni civili: come è cambiata la successione?

Nozione, tipologie e fasi della successione

Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che regola le vicende patrimoniali di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte. Si realizza così il sub-ingresso di determinati nuovi titolari nei rapporti giuridici trasmissibili del soggetto defunto (de cuius). La successione ereditaria, inizia con la morte del defunto e si apre nel luogo del suo ultimo domicilio. La prima distinzione che viene fatta è tra:

Successione a titolo universale : l’erede subentra o in quota o per intero nei diritti e obblighi del de cuius i quali non si estinguono nemmeno dopo la morte di costui;

: l’erede subentra o in quota o per intero nei diritti e obblighi del de cuius i quali non si estinguono nemmeno dopo la morte di costui; Successione a titolo particolare: il successore(legatario) subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali;

Nel caso di successione a titolo universale, si parla di erede diversamente nella successione a titolo particolare dove il legatario diventa automaticamente tale all’apertura della successone senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito ricevendo in generale un vantaggio dall’attribuzione patrimoniale. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto. Per quel che concerne i tipi di successione, questi si distinguono in:

LEGITTIMA: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. TESTAMENTARIA: Il defunto nel testamento ha disposto agli eredi il proprio patrimonio; NECESSARIA: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

La dichiarazione di successione stabilisce che in presenza o meno della volontà espressa dal testatore, entro un anno dalla morte del de cuius, i legati testamentari, i chiamati all’eredità che hanno accettato tacitamente o espressamente l’eredità, coloro che hanno il possesso dei beni di proprietà della persona scomparsa (di cui non si hanno più notizie dal almeno due anni), per la quale hanno richiesto al Tribunale di dichiararne l’assenza, gli amministratori dell’eredità, nominati se il testamento designa un erede sotto condizione, cioè al verificarsi di un certo evento futuro e incerto, gli esecutori testamentari, incaricati dal de cuius per l’esecuzione delle sue volontà, i trustee, ossia i soggetti terzi cui è affidata la gestione e protezione dei propri averi, senza cederne proprietà e godimento con la costituzione di un trust dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione che dal 01.01.2019 deve essere trasmessa solo telematicamente, per velocizzare la procedura, il pagamento delle imposte dovute e l’automatica voltura catastale per gli immobili ereditati; a tal fine l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un programma software gratuito per la compilazione e l’invio con le necessarie istruzioni e l’elenco dei documenti da allegare. Contestualmente alla dichiarazione, il soggetto deve provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali in autoliquidazione.

La dichiarazione deve contenere:

Tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione;

Non devono essere dichiarate come successioni le indennità di fine rapporto del prestatore di lavoro;

Va inoltre precisato che le fasi della successione, spesso sono coincidenti tra loro; queste sono:

Apertura della successione che individua l’ambito spaziale e temporale della successione stessa;

La vocazione con cui si individuano coloro che dovevano succedere in base ad un titolo;

La delazione nei confronti dei cui soggetti è messo a disposizione il patrimonio del defunto. Questa produce il diritto di accettare l’eredità.

L’accettazione, è infatti un atto unilaterale e non recettizio, E’ inoltre irrevocabile e non ripetibile, ossia una volta manifestata la volontà di accettare non è possibile rinunciare alla stessa eredità; deve compiersi infine entro dieci anni dall’apertura della successione o dall’avveramento di un’eventuale condizione apposta all’istituzione di erede. L’ eredità può essere:

Espressa mediante atto ricevuto dal notaio a dal Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del de cuius;

Tacita quando vi è un comportamento che confermi la volontà di accettare l’eredità;

L’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, può essere impugnata solo per violenza o dolo. Non è possibile contestarla se viziata da errore, perché l’erede, per evitare un’erronea valutazione del patrimonio ereditario, potrebbe comunque accettare con beneficio d’inventario. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Quote spettanti ai soggetti legittimati

E’ l’articolo 536 del codice civile ad individuarci chi sono i soggetti legittimati all’eredità. Secondo questo articolo questi sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti a cui spettano le seguenti quote:

– esistenza solo di un unico figlio: 1/2 quota legittima al figlio, 1/2 quota disponibile;

– esistenza di soli più figli: 2/3 quota legittima figli, 1/3 quota disponibile;

– esistenza dei soli ascendenti: 1/3 quota legittima ascendenti, 2/3 quota disponibile;

– esistenza del solo coniuge: 1/2 quota legittima coniuge, 1/2 quota disponibile;

– esistenza del coniuge e di un solo figlio: 1/3 quota legittima al figlio, 1/3 quota legittima al coniuge, 1/3 quota disponibile;

– esistenza del coniuge e di più figli: 1/2 quota legittima figli, 1/4 quota legittima coniuge, 1/4 quota disponibile;

– esistenza del solo coniuge e ascendenti senza figli: 1/2 quota legittima coniuge, 1/4 quota legittima ascendenti, 1/4 quota disponibile.

Al coniuge spettano anche, in concorrenza con altri chiamati e senza gravare sulla legittima, il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà del defunto) e di uso degli arredi in essa contenuti. Il legittimato pretermesso ovvero colui che ritiene di aver subito ai fini dell’eredità una lesione totale o parziale, può entro 10 anni dall’apertura della successione l’azione di riduzione, ossia chiedere al Giudice un provvedimento che disponga di ridurre le attribuzioni disposte a favore di altri chiamati e di terzi (legati compresi), per riequilibrare e integrare la propria quota di legittima. Se il legittimario vince la causa, ma il beneficiario (donatario o erede testamentario) non restituisce spontaneamente i beni, dovrà essere esercitata sempre nei suoi confronti anche l’azione di restituzione. Quando non c’è un testamento, l’eredità si devolve per legge al coniuge, ai figli e ai parenti fino al sesto grado; in mancanza di questi soggetti eredita lo Stato che risponderà dei debiti ereditari solo entro il limite dei crediti che rientrano nel patrimonio ereditario. In questo caso va precisato che:

Al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali, escludendo tutti gli altri parenti ad eccezione, come vedremo, del coniuge; un unico figlio pertanto erediterà tutto il patrimonio.

In mancanza di fratelli/sorelle e loro discendenti succedono il padre e la madre in parti uguali o il genitore che sopravvive, escluso l’adottante della persona maggiore di età;

In mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti succedono i nonni, cioè gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà quella della linea materna;

In mancanza di discendenti, genitori e ascendenti succedono i fratelli/sorelle in parti uguali, ma i fratelli/sorelle unilaterali (che avevano in comune con il de cuius un genitore) ricevono la metà della quota che conseguono i fratelli/sorelle germani;

In mancanza di discendenti, genitori, ascendenti, fratelli/sorelle e loro discendenti succedono i parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado;

In mancanza di tutti questi soggetti, successore è lo stato;

Con la concorrenza del coniuge la successione legittima assume una diversa attribuzione di quote: la successione del solo coniuge, in mancanza di parenti, ascendenti, figli e loro discendenti, gli/le attribuisce l’intero patrimonio; la successione del coniuge con gli ascendenti del defunto senza altri parenti oppure la successione dei fratelli/sorelle senza ascendenti attribuisce 1/3 agli ascendenti (o fratelli/sorelle per la seconda sotto-ipotesi), 2/3 al coniuge; la successione del coniuge con un figlio attribuisce ad entrambi parti uguali nella misura di ½;la successione del coniuge con più figli attribuisce 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli; il concorso del coniuge con i genitori (o in loro mancanza, i nonni) e i fratelli/sorelle attribuisce 2/3 al coniuge, ¼ ai genitori/nonni, 1/12 ai fratelli; il concorso tra coniuge e fratelli/sorelle attribuisce 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli.

Legge sulle unioni civili: come è cambiata la successione?

Legge 20 maggio 2016, n.76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” disciplina appunto le unioni tra persone dello stesso sesso nei commi che vanno dall’1 al 35[1]. Questa legge è stata oggetto di molte discussioni in quanto l’istituto del matrimonio era riservato alle persone di sesso opposto e dicasi lo stesso per la convivenza more uxorio (pensiero concorde in dottrina e in giurisprudenza). Questa legge ha subito pressioni da parte di diversi organismi primo tra i quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per la mancante legislazione sulle unioni civili, in violazione dell’articolo 8 della C.E.D.U[2]. In Italia, diversamente dai paesi europei e non, l’evoluzione dell’istituto è stata possibile soprattutto grazie alla giurisprudenza, di merito e legittima, che di fatto ha aperto a prospettive di tutela delle convivenze omosessuali ancor prima che entrasse in vigore la legge 76. Il notevole intervento legislativo entrato in vigore il 5 giugno 2016 è stato redatto seguendo una tecnica normativa in voga nei sistemi di common law, cioè quella di un unico articolo composto da una pluralità di commi, nel caso di specie 69. Possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione dinnanzi ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di (almeno) due testimoni (comma2 L.76)[3]. La costituzione dell’unione civile avviene mediante l’iscrizione del relativo atto, sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile, nel registro delle unioni civili. Essenziale è ricordare che come il matrimonio, l’unione può altresì essere impugnata non solo quando il consenso sia stato estorto con violenza o timore ingenerato da terzi, ma anche quando tale consenso sia effetto di errore essenziale su qualità personali dell’altro partner. Per quel che concerne i rapporti personali tra gli uniti civilmente, il comma 11 ricalca quasi fedelmente il disposto di cui all’articolo 143 del Codice civile[4], recante “Diritti e doveri reciproci dei coniugi”. Manca del tutto però il riferimento all’obbligo di fedeltà da un lato, e di collaborazione nell’interesse della famiglia dall’altro. Ma soprattutto in riferimento all’obbligo di collaborazione, perché negarlo alle coppie omosessuali?

Per quel che concerne invece i rapporti patrimoniali, è l’articolo 13 della citata legge a disciplinarne lo svolgimento. Anche per gli uniti civilmente si applicano le norme in materia di convenzioni matrimoniali, le norme in materia di comunione legale, comunione convenzionale e separazione dei beni; le norme in materia di fondo patrimoniale, con il quale gli uniti civilmente possono destinare determinati beni, con tutti i limiti e le regole di cui agli articoli 167 e ss. del Codice civile, a far fronte ai bisogni dell’unione; nonché le norme in materia di impresa familiare. L’articolo 21 invece, si occupa dei rapporti successori. In riferimento ad alcune materie, viene rinviato tutto al codice civile:

L’indegnità (articoli da 463 a 466 del Codice civile)

La tutela dei legittimari (articoli da 536 a 564 del Codice civile)

La disciplina sulle successioni legittime (articoli da 565 a 586 del Codice civile)

L a collazione (articoli da 737 a 751 del Codice civile)

Il patto di famiglia (articoli da 768 bis a 768 octies del Codice civile).

E’ da notare come questi diritti non si applicano ai conviventi ma solo alle coppie unite civilmente. L’unione civile tra persone dello stesso sesso, come il matrimonio, si scioglie ope legis quando viene dichiarata la morte presunta di una delle parti (co. 22). il legislatore ha introdotto un’anomala ipotesi di scioglimento volontario dell’unione civile(co.24).

Note

