Dimissioni italiane e francesi: analisi comparativa

1. Dimissioni italiane e francesi: tra uniformità di fondo e differenziazione di forma



Riservato, sia dal diritto del lavoro francese che dal diritto del lavoro italiano, ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, le dimissioni si definiscono come l’atto con il quale un lavoratore manifesta la sua volontà di recedere unilateralmente il contratto che lo vincola al datore di lavoro.

Affinché questo modo di estinzione del rapporto di lavoro sia efficace, bisogna rispettare diverse esigenze di fondo e di forma.

Per quanto riguarda questo primo tipo di esigenze, il diritto del lavoro italiano e francese richiedono che la decisione del lavoratore sia libera e insindacabile.

Di conseguenza, sono inficiate da nullità le dimissioni date da un lavoratore il cui consenso risulti viziato. L’esempio più evocativo è quello delle dimissioni forzate, estorte (intimidazione, minaccia di licenziamento, molestie). La stessa conclusione s’impone riguardo le dimissioni derivanti da alcune pratiche illecite. I lavoratori italiani, ma soprattutto le lavoratrici italiane in verità, sono stati e lo sono sempre in misura minore, confrontati al fenomeno delle dimissioni in bianco. Questa pratica consiste nel far firmare ai nuovi assunti una lettera di dimissioni che sarà debitamente compilata dal datore di lavoro quando intenderà liberarsene, è questo lo scopo di sottrarsi alle conseguenze legate al licenziamento.

Ma nonostante tutto, il datore di lavoro può presumere le dimissioni di un lavoratore in caso di assenza ingiustificata? In Francia, il principio secondo cui le dimissioni non possono essere presunte è stato abbandonato da poco. In effetti, dal 19 aprile 2023[1], è entrato in vigore il meccanismo delle dimissioni presunte[2]. Il suo azionamento è riservato ai lavoratori che hanno abbandonato il loro posto di lavoro. La finalità è chiara: privarli dei loro diritti alle indennità di disoccupazione. Per prendere regolarmente atto di queste dimissioni in forma tacita, il datore di lavoro deve:

in primo luogo, invitare il lavoratore a riprendere l’attività lavorativa entro un certo termine;

in secondo luogo, constatare che quest’ultimo non sia tornato al suo scadere (dopo almeno 15 giorni).

Ma per ora, è necessario mantenere alta la guardia. Al momento, l’uso e la popolarità di questo dispositivo complesso da applicare sono ancora ignoti. Tanto più che un vivace dibattito è attualmente in corso sulla sua coordinazione con il licenziamento disciplinare. Il Ministero del Lavoro francese ha considerato che l’assenza ingiustificata del lavoratore richiedesse necessariamente il ricorso alle dimissioni presunte mentre la legge istituisce solo una semplice alternativa. Non resta che attendere la pronuncia del Consiglio di Stato, adito più di un anno fa.

La situazione dell’Esagono merita una menzione nel momento in cui il Senato italiano sta discutendo dell’introduzione di uno strumento simile, storicamente riconosciuto dalla giurisprudenza[1]: le « dimissioni per fatti concludenti[2] » (cf. DDL Lavoro: una panoramica sulle maggiori novità).

Per quanto attiene il secondo tipo di esigenze, relativo alla forma delle dimissioni, non si può negare che esiste un grande divario tra la Francia e l’Italia.

Iniziamo il nostro ragionamento con un’escursione nel diritto francese. Possiamo subito constatare che il Codice del lavoro non subordina le dimissioni a nessun requisito speciale in quanto alla forma o alla motivazione[3]. Messo in pratica, questo principio significa che sono ammissibili le dimissioni orali, presentate per esempio nel corso di una conversazione con il datore di lavoro. Al contrario, sono inefficaci le dimissioni rassegnate verbalmente sotto l’impulso della rabbia durante una riunione tesa[4]. Anche se le dimissioni verbali sono ipotizzabili in teoria, si consiglia vivamente al datore di lavoro di chiedere un documento scritto al lavoratore per attuare la propria decisione. A proposito, è abbastanza comune che un contratto collettivo (primo o secondo livello) o il contratto di lavoro prevedano un requisito formale.

Nel diritto italiano, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa su cui torneremo più tardi, le dimissioni non devono essere motivate. Ma a differenza del diritto francese, esse devono rispettare un certo formalismo.

In effetti, dal 12 marzo 2016[5], le dimissioni devono, per avere efficacia estintiva, essere formalizzate esclusivamente per via telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro. Il lavoratore può, quindi, inviare personalmente il modulo oppure rivolgersi ad uno dei seguenti soggetti autorizzati (p. es.: patronati, organizzazione sindacali, consulente di lavoro, ecc.). Una volta compilati i dati richiesti, il documento sarà trasmesso automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Va sottolineato che si segue in Francia una procedura analoga ma solo nel contesto delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro[6]. In Italia, al contrario, deve essere seguita anche per le dimissioni.

Un’altra differenza va evidenziata, è quella dei genitori lavoratori dimissionari. In breve, le loro dimissioni devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro se sono presentate durante i primi tre anni di vita o di accoglienza del bambino. In Francia, tale protezione non si applica in questo caso. Essa riguarda :

altre categorie di lavoratori (p. es: membri eletti del comitato sociale ed economico, i rappresentanti sindacali, ecc. [1] ) ;

) ; il licenziamento e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

