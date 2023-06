La digitalizzazione nel mondo legale -come il web sta trasformando la Professione

Nel panorama sempre più digitalizzato in cui operiamo, anche la professione legale si è adattata all’utilizzo di strumenti digitali per semplificare le pratiche quotidiane e migliorare l’efficienza.

La digitalizzazione sta prendendo piede a gran velocità – permettendo ai professionisti di sfruttare tecnologie innovative.

In questo articolo, esploreremo come la digitalizzazione abbia trasformato (e lo stia attualmente facendo!) la professione e come alcuni strumenti (PEC, Firma Digitale e software per il Processo Civile Telematico) offrano vantaggi significativi.

Digital & Legal, una nuova realtà

Volenti o nolenti, la digitalizzazione della professione è stata inevitabile e – per questo motivo – ci sono alcuni aspetti della professione che sono stati influenzati molto più di altri.

Noi di Consolle Avvocato abbiamo raccolto tre tra i principali cambiamenti, analizzandone quali siano state le loro ricadute sulla vita lavorativa del professionista.



1. Sicurezza dei dati: LA priorità cruciale per i professionisti della Legge

Partiamo da uno dei temi fondamentali e più discussi negli ultimi 3-4 anni:



la sicurezza dei dati,



una tematica che desta molte preoccupazioni data la riservatezza delle informazioni gestite dall’avvocato.

I dati sensibili e confidenziali trattati dagli Avvocati richiedono una protezione adeguata ad evitare perdite, accessi non autorizzati o violazioni della privacy.

Per questo motivo, i professionisti adottano una serie di sistemi di protezione avanzati – come la crittografia – che garantisce l’indisponibilità dei dati a chiunque non sia autorizzato.

Questo perché il furto di dati non riguarda soltanto l’effrazione nello Studio… ma anche la violazione del pc o server dove i dati sono contenuti.

Alla crittografia alcuni professionisti aggiungono strumenti di sicurezza informatica che permettono di rilevare e bloccare potenziali minacce.

E una volta protetto il dato, la conservazione a norma dei documenti digitali garantisce la loro autenticità, integrità e disponibilità (anche a distanza di anni), sempre nel rispetto del GDPR tramite gli strumenti che abbiamo appena approfondito.

Il tema della digitalizzazione, non è da limitarsi alle questioni di “protezione”, ma è spesso un efficientamento dell’attività, come vediamo nel prossimo punto.

2. PEC e firma digitale: efficienza e comodità

Tra gli altri strumenti informatici diventati essenziali per la professione legale troviamo la Posta Elettronica Certificata (PEC) e la firma digitale.

Perché sono diventati così centrali nell’attività quotidiana?

Oltre alla obbligatorietà prevista dalle regole tecniche del PCT, il motivo è presto detto: la PEC permette di inviare comunicazioni e documenti in modo sicuro e tracciabile, ulteriormente garantiti attivando servizi di conservazione a norma. E presto, la PEC verrà sostituita dalla REM (o PEC europea) per il domicilio digitale.

La firma digitale fornisce una valida alternativa alla firma autografa e garantisce integrità, autenticità e validità ai documenti.

Due strumenti utili (e che sono già da anni utilizzati – anche in altri settori) che velocizzano attività che – fino a qualche tempo fa – avrebbero richiesto intere giornate perse in coda agli uffici pubblici o a rincorrere i propri clienti per semplici comunicazioni.

Oggi, quello stesso tempo può essere dedicato ad attività a maggior valore aggiunto, principio che rimane anche nell’ultimo punto in esame e che riguarda il Processo Civile Telematico.

3. Software per il PCT, semplificare e ottimizzare la professione

La principale spinta alla digitalizzazione nel settore legale è stata l’introduzione del Processo Civile Telematico che ha comportato per tutti l’adozione di software dedicati con cui gestire i fascicoli in modo completamente digitale, eliminando la necessità di procedure cartacee.

Dall’avvio, è possibile: depositare telematicamente gli atti;

effettuare notifiche a mezzo PEC;

effettuare telematicamente i pagamenti delle spese di Giustizia;

consultare in via telematica i fascicoli di cancelleria in modo rapido ed efficiente

Una grande innovazione, su cui abbiamo creduto fin dalla sua introduzione – sviluppando la nostra soluzione: la Consolle Avvocati o®, quotidianamente utilizzata dai professionisti che hanno la necessità di un partner affidabile nell’ambito del PCT.