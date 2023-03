PEC addio: arriva REM, la posta elettronica certificata europea

Da quando è entrata in vigore in Italia nel 2005, la PEC, Posta Elettronica Certificata, che ormai fa parte della dotazione di ordinanza di qualsiasi professionista e impresa, ne ha fatta di strada: i dati diffusi da AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, per l’anno 2021 ci dicono che ogni giorno vengono scambiate circa 7.000.000 di messaggi via PEC. Un numero apparentemente grande, ma esiguo se comparato ai 25 miliardi di e-mail quotidiane.

Tuttavia, la PEC esiste solo in Italia e, come noto, rappresenta un tipo di comunicazione elettronica particolare, che ha conferito alla e-mail lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con garanzia della prova di invio e della prova di consegna.

Ma nell’evoluzione tecnologica transfrontaliera e per rispondere all’esigenza sempre più pressante di un mercato globale e di un’Unione Europea più forte, la PEC sta per abbandonare i nostri computer e sta per essere sostituita dalla REM, un’altra sigla che dovremo imparare a memorizzare, che significa Registered Electronic Mail: in sostanza una posta elettronica certificata europea, non più limitata ai confini del nostro Paese, ma che spiegherà il suo valore legale su tutto il territorio dell’Unione.

1. L’iter normativo

L’esigenza di una modifica sostanziale del sistema PEC, che, lo si ribadisce, è datato 2005 e da allora è sempre e sostanzialmente rimasto invariato, è cominciata già nel 2018, quando, il Governo, sentito il parere dell’AgID e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha varato un DPCM per stabilire e adottare le misure necessarie per rendere la PEC conforme agli standard del Regolamento eIDAS (il Reg. UE 910/2014 che fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell’Unione Europea). Dunque, è dal 2018 che in sostanza la PEC è stata abrogata e che la REM ha avuto il suo calcio di inizio, anche se il tempo tecnico per l’adeguamento dei protocolli è stato ed è tuttora in corso.

Per dare attuazione al DPCM di cui sopra (attuativo del d. l. 135 del 14.12.2018), AgID ha avviato e coordinato un Gruppo di Lavoro al quale partecipano tutti i gestori di PEC, l’associazione di riferimento sul tema (AssoCertificatori) e UNINFO con lo scopo di stabilire le regole tecniche per garantire l’applicazione dei vigenti standard emessi da ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e migliorare le caratteristiche di interoperabilità del sistema di comunicazioni.

Potrebbero interessarti anche

2. I risultati del Gruppo di Lavoro

All’esito del lavoro svolto, sono stati pubblicati due documenti che hanno definito gli standard della nuova posta elettronica certificata europea: il REM Services – Criteri di adozione standard ETSI – Policy IT (che descrive le soluzioni tecniche adottate) e il disciplinare di Regole tecniche per i servizi di recapito certificato a norma del regolamento eIDAS n. 910/2014 – Criteri di adozione standard ETSI – REM-Policy-IT (che stabilisce invece le regole tecniche di dettaglio).

In sostanza, si tratta del vademecum per determinare le modalità operative di base per il passaggio da PEC a REM, in conformità ai principi normativi stabiliti dal Regolamento eIDAS.

Una delle prime cose da fare, sarà aggiornare l’elenco dei gestori (attualmente i gestori PEC) per renderli conformi agli standard REM.

Le regole per la qualifica sono in gran parte identiche (in merito alle questioni relative a emissione dei certificati di firma, sigillo, marche temporali e servizi fiduciari, anche se dovranno essere implementati i sistemi di verifica di mittente e destinatario), ma ci sono alcune differenze significative dal lato economico, che potrebbero incidere sul numero di soggetti che potranno passare da gestori PEC a gestori REM. Uno dei temi da affrontare sarà l’ammontare del capitale sociale per qualificarsi come gestori REM, che è di 5.000.000 di euro, mentre per i gestori attuali di PEC era sufficiente 1.000.000. Spetterà ad AgID decidere se e come adeguare le regole.

Secondariamente, ma non per importanza, si dovrà provvedere alla migrazione delle caselle PEC attualmente attive in Italia (circa 14.000.00) verso il nuovo funzionamento operativo REM, fase estremamente delicata e non priva di rischi. La PEC dovrà lasciare il posto alla nuova REM a partire dal 2024.