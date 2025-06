Come difendersi da abusi e aumenti in bolletta – La recensione della settimana

La gestione delle utenze domestiche e aziendali rappresenta oggi un ambito ad elevato rischio di contenzioso, non solo per via dei frequenti aumenti tariffari, ma anche a causa della crescente complessità delle fatture, dell’opacità contrattuale e delle difficoltà interpretative legate al passaggio dal mercato tutelato al libero mercato. In questo scenario si colloca il volume “Come difendersi da abusi e aumenti in bolletta – Guida completa agli strumenti di tutela contro il caro bollette”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, un’opera che si propone come riferimento per l’operatore giuridico che intenda fornire consulenza, assistenza o difesa tecnica in materia di forniture energetiche e servizi pubblici locali.