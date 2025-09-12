Dichiarazione di accessibilità 2025: scadenza al 23 settembre e guida per PA

Il 23 settembre 2025 segna una data fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni italiane: entro questa scadenza, ogni ente deve compilare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità relativa ai propri siti web e alle applicazioni mobili. Si tratta di un adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di accessibilità digitale, ma anche di un atto di trasparenza e responsabilità verso i cittadini. La dichiarazione non è solo un documento formale: rappresenta la garanzia che i servizi online siano fruibili da tutti, comprese le persone con disabilità, nel rispetto del principio di uguaglianza e inclusione. Per aiutare nell’implementazione, abbiamo organizzato il corso “Accessibility Act: Obblighi, responsabilità e adeguamenti per professionisti, imprese e pubblica amministrazione“.

1. Perché la dichiarazione di accessibilità è fondamentale

L’accessibilità digitale è un diritto e un dovere. Attraverso la dichiarazione, le amministrazioni comunicano lo stato di conformità dei propri servizi online, indicando: le aree e i contenuti già accessibili,

le eventuali criticità o limitazioni,

le modalità con cui i cittadini possono segnalare problemi o difficoltà di utilizzo. Questa trasparenza non solo aumenta la fiducia degli utenti nei confronti delle PA, ma costituisce anche uno strumento di accountability: rende evidente l’impegno delle istituzioni a migliorare continuamente i propri servizi. Inoltre, la mancata pubblicazione o l’omessa compilazione della dichiarazione può comportare conseguenze in termini di inadempimento normativo e perdita di credibilità istituzionale.

2. Guida operativa per le PA: cosa fare entro il 23 settembre

Il percorso per pubblicare correttamente la dichiarazione di accessibilità si sviluppa in più fasi operative, ben illustrate dal manuale AgID. Ecco i passaggi principali che le PA devono seguire: Accesso al portale AgID : il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) deve accedere al form AgID utilizzando SPID, evitando l’opzione riservata al personale AgID.

: il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) deve accedere al form AgID utilizzando SPID, evitando l’opzione riservata al personale AgID. Identificazione dell’amministrazione : l’ente viene individuato tramite il codice IPA; il sistema invia una chiave di accesso all’indirizzo email istituzionale del RTD registrato su indicePA.

: l’ente viene individuato tramite il codice IPA; il sistema invia una all’indirizzo email istituzionale del RTD registrato su indicePA. Compilazione della dichiarazione : una volta entrati nel sistema, il RTD (o un delegato con SPID) compila i campi richiesti, indicando il livello di conformità e gli eventuali contenuti non accessibili.

: una volta entrati nel sistema, il RTD (o un delegato con SPID) compila i campi richiesti, indicando il livello di conformità e gli eventuali contenuti non accessibili. Pubblicazione del link univoco : al termine della procedura, la piattaforma genera un link che deve essere inserito nel footer del sito istituzionale o in una sezione dedicata dell’app. Questo link è il riferimento ufficiale per cittadini e utenti.

: al termine della procedura, la piattaforma genera un link che deve essere inserito nel footer del sito istituzionale o in una sezione dedicata dell’app. Questo link è il riferimento ufficiale per cittadini e utenti. Aggiornamenti e revisioni: la dichiarazione va aggiornata annualmente o ogni volta che intervengano modifiche sostanziali ai contenuti e alle funzionalità del sito o dell’app. In caso di problemi tecnici (errori di accesso, chiavi non funzionanti, link non aggiornati), il manuale suggerisce soluzioni pratiche come svuotare cache e cookie, cambiare browser, richiedere una nuova chiave o contattare l’assistenza AgID all’indirizzo dedicato.



3. Accessibilità digitale: un impegno oltre la burocrazia

Pubblicare la dichiarazione non deve essere percepito come un mero adempimento normativo. Al contrario, è il segno di un impegno concreto per l’inclusione. Garantire l’accessibilità significa permettere a chiunque – studenti, lavoratori, cittadini con disabilità sensoriali o motorie – di accedere ai servizi pubblici in modo autonomo ed efficace.

In questo senso, la dichiarazione diventa anche un’occasione di auto-valutazione per le PA: fotografare lo stato dei propri servizi e individuare le aree di miglioramento. Investire in accessibilità equivale a investire in qualità, trasparenza e partecipazione.

4. Il ruolo di AgID nel monitoraggio

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) non si limita a fornire la piattaforma di compilazione: svolge un’attività costante di monitoraggio e promozione della cultura dell’accessibilità. Attraverso il portale monitoraggio.accessibilita.agid.gov.it è possibile consultare dati, statistiche e report sul livello di conformità dei siti e delle app delle PA italiane. Questo strumento, oltre a garantire un controllo diffuso, consente di confrontare le performance tra enti e stimola le amministrazioni a migliorarsi.

5. Conclusione

Il 23 settembre non è solo una scadenza tecnica, ma un appuntamento con i principi di equità e inclusione. Ogni PA ha la responsabilità di garantire che i propri servizi digitali siano realmente accessibili a tutti. La dichiarazione di accessibilità, se compilata con serietà e aggiornata costantemente, diventa lo strumento attraverso cui la Pubblica Amministrazione dimostra la propria attenzione ai cittadini, trasformando un obbligo in un atto di trasparenza e innovazione.

Formazione in materia

Per aiutare nell’implementazione, abbiamo organizzato il corso “Accessibility Act: Obblighi, responsabilità e adeguamenti per professionisti, imprese e pubblica amministrazione“.

Il corso ha l’obiettivo di fornire una guida chiara e operativa sull’Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882) con un taglio pratico per comprendere le implicazioni concrete per imprese, PA e fornitori di servizi digitali: gli obblighi, le responsabilità, gli adeguamenti necessari e i requisiti tecnici di accessibilità da implementare.

Durante il corso verranno approfonditi:

• I principi chiave dell’accessibilità digitale

• Il quadro normativo di riferimento, a livello europeo, internazionale e nazionale (con particolare attenzione al D.Lgs. 82/2022)

• L’integrazione con le normative esistenti, come la Legge Stanca

• Gli obblighi di conformità, le tempistiche, le eventuali deroghe e il sistema sanzionatorio

• Gli standard tecnici internazionali di riferimento (es. WCAG 2.1 e EN 301 549).

L’ultima parte si concentra su casi pratici di implementazione dei requisiti di accessibilità nei settori più rilevanti, pubblici e privati: siti web della PA, portali di trasporto, servizi bancari, e-commerce ed editoria digitale. Verranno illustrate strategie e strumenti per progettare e fornire prodotti e servizi digitali accessibili, con un focus su inclusive design, sviluppo accessibile e test di accessibilità.

>>>Per info ed iscrizioni, clicca qui<<<

