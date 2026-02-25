È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 ed è entrato in vigore il 25 febbraio il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica… nonché di immigrazione e protezione internazionale”. Il provvedimento incide in modo significativo su diritto penale sostanziale, procedura penale, misure di prevenzione, ordinamento penitenziario e disciplina dell’immigrazione.

Per i professionisti del diritto l'impatto è immediato: nuove fattispecie, aggravamenti sanzionatori, estensione di poteri prefettizi e questorili, termini stringenti per il pubblico ministero in presenza di cause di giustificazione e rilevanti deroghe organizzative in materia di accoglienza e rimpatri. Di seguito le principali novità con taglio operativo.

1. Armi, strumenti da punta e sanzioni prefettizie

Il decreto interviene in modo incisivo sulla legge n. 110/1975. Viene tipizzato il reato di porto, senza giustificato motivo, di strumenti con lama eccedente gli otto centimetri, con pena detentiva fino a tre anni. L’elemento centrale, in chiave difensiva, resta la prova del “giustificato motivo”, che andrà documentato in modo puntuale sin dalla fase delle sommarie informazioni.

Sul piano procedurale, assume rilievo la trasmissione obbligatoria degli atti al prefetto, che può applicare sanzioni amministrative accessorie fino a un anno, tra cui sospensione della patente o del porto d’armi. Si applica la legge n. 689/1981: ciò impone particolare attenzione ai termini per scritti difensivi e audizione, nonché alla possibilità di impugnazione dinanzi al giudice di pace o al tribunale, secondo la materia.

È introdotto il divieto generalizzato di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, con obblighi di verifica anche per le piattaforme online. La competenza sanzionatoria è prefettizia e non è ammesso il pagamento in misura ridotta in alcune ipotesi: un dato da valutare nella strategia difensiva.

2. Violenza giovanile e responsabilità genitoriale

Il decreto estende la sanzione amministrativa pecuniaria ai genitori del minore che, dopo l’ammonimento del questore, commetta determinati reati. La competenza è del prefetto, con applicazione della legge n. 689/1981.

Operativamente, la difesa dovrà verificare la ritualità dell’ammonimento presupposto e la sua effettiva conoscenza da parte del minore e del genitore, nonché il nesso temporale tra ammonimento e nuova condotta.

3. Rapina di gruppo e ampliamento dei poteri investigativi

Viene introdotto l’art. 628-bis c.p. sulla rapina aggravata commessa da gruppo organizzato, con pene fino a 25 anni. La nuova fattispecie è richiamata in plurime disposizioni: confisca allargata, competenza della DDA, termini di durata delle indagini ex art. 407 c.p.p., regime penitenziario ex art. 4-bis ord. penit.

Sul piano pratico, la qualificazione giuridica del fatto incide immediatamente su competenza, misure cautelari e regime probatorio. Va inoltre considerata la previsione di una consistente diminuente per chi si dissocia e collabora: profilo da valutare tempestivamente in ottica difensiva.

4. DASPO urbano e arresto in flagranza differita

Si amplia il perimetro delle zone a vigilanza rafforzata individuate dal prefetto, con possibilità di allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi. Il provvedimento prefettizio è motivato e temporalmente delimitato, ma può essere reiterato fino a diciotto mesi.

Il divieto di accesso può ora essere disposto anche per soggetti denunciati o condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni. La difesa dovrà verificare la sussistenza del “concreto pericolo” e la proporzionalità rispetto a esigenze di lavoro, salute e studio, espressamente richiamate dalla norma.

È estesa la flagranza differita per specifici reati, inclusa la fuga pericolosa ex art. 192 cod. strada. L’analisi dei presupposti di identificazione tramite video o altri strumenti sarà centrale in sede di convalida.

5. Indagini in presenza di cause di giustificazione

Di particolare rilievo l’introduzione dell’annotazione preliminare ex art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p., quando appare evidente la sussistenza di una causa di giustificazione. Il pubblico ministero deve decidere sulla richiesta di archiviazione entro trenta giorni, prorogabili a centoventi per ulteriori accertamenti.

Per il difensore è essenziale monitorare l’iscrizione nel modello separato, verificare il rispetto dei termini e sollecitare la definizione del procedimento. In caso di incidente probatorio o successiva iscrizione ordinaria, i termini decorrono retroattivamente dall’annotazione preliminare: profilo cruciale per eventuali eccezioni di decadenza.

6. Immigrazione, trattenimento e obbligo di cooperazione

In ambito penitenziario, si introduce l’obbligo per il detenuto straniero di cooperare all’accertamento dell’identità, con annotazione in cartella personale e riflessi sulla valutazione di pericolosità.

Sul fronte amministrativo, sono rafforzate le procedure di respingimento e rimpatrio, con semplificazioni nelle notifiche ai richiedenti protezione internazionale, anche via PEC. È inoltre prevista una deroga ampia alla normativa ordinaria per la realizzazione e gestione di centri di accoglienza e CPR fino al 31 dicembre 2028.

Per gli operatori, ciò implica un controllo rigoroso sulla legittimità delle notifiche, sulla tracciabilità delle comunicazioni e sulla corretta applicazione delle deroghe, specie in sede di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento o diniego di protezione.

