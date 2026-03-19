Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Decreto carburanti 2026: cosa cambia per professionisti e imprese

Nuove regole su carburanti: controlli, sanzioni e crediti d’imposta. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti.

Lorena Papini 19/03/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Il decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33 interviene con urgenza sul tema dei prezzi dei carburanti, in risposta alle tensioni dei mercati internazionali. Non si tratta però solo di un intervento economico: il provvedimento ha un impatto diretto sul piano giuridico, rafforzando i controlli pubblici, introducendo nuovi obblighi per gli operatori e riattivando strumenti penali spesso poco utilizzati. Per avvocati, consulenti e professionisti d’impresa, il decreto rappresenta quindi un terreno di attenzione immediata, soprattutto in chiave di compliance e gestione del rischio. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Scarica il testo ufficiale in Gazzetta

pdf-57.pdf 3 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Prezzi dei carburanti: più trasparenza, ma anche più responsabilità


Il primo elemento che colpisce è l’introduzione di un sistema strutturato di controllo sui prezzi lungo tutta la filiera. Le compagnie petrolifere sono ora tenute a comunicare quotidianamente i prezzi consigliati, a renderli pubblici e a trasmetterli alle autorità competenti. Parallelamente, gli esercenti non possono più aumentare i prezzi nell’arco della stessa giornata.
Queste disposizioni, apparentemente semplici, comportano in realtà un cambio operativo significativo. La gestione del pricing diventa un’attività esposta a verifica continua, che richiede coerenza tra decisioni interne, comunicazioni e dati trasmessi. Anche il regime sanzionatorio – pari allo 0,1% del fatturato giornaliero – assume un peso concreto, soprattutto per operatori con volumi elevati. Non è difficile immaginare, su questo fronte, contenziosi legati alla proporzionalità della sanzione o alla corretta imputazione del fatturato. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

VOLUME

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

 

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025

41.80 €

Scopri di più

2. Il ritorno della speculazione come rischio penale concreto


Il passaggio più rilevante, dal punto di vista giuridico, è però il collegamento diretto con il reato di manovre speculative su merci. Il decreto prevede un meccanismo rapido: il Garante per la sorveglianza dei prezzi monitora l’andamento del mercato, individua eventuali anomalie e, in caso di aumenti ritenuti ingiustificati, attiva la Guardia di Finanza e trasmette gli atti all’autorità giudiziaria.
Questo significa che il rischio penale non è più teorico. Per le imprese della filiera diventa essenziale poter dimostrare, in modo puntuale, la formazione del prezzo: dai costi di approvvigionamento fino alla vendita al dettaglio. In assenza di una tracciabilità chiara, anche aumenti non fraudolenti potrebbero essere oggetto di contestazione, con conseguenze rilevanti sul piano reputazionale e giudiziario.

3. Controlli coordinati: un nuovo modello di vigilanza


Un altro aspetto di interesse è il rafforzamento del coordinamento tra autorità. Il decreto costruisce un sistema in cui il Garante prezzi, la Guardia di Finanza e l’Autorità Antitrust operano in modo integrato. Il primo monitora e segnala, la seconda verifica i dati contabili, la terza valuta eventuali profili anticoncorrenziali.
Per gli operatori questo si traduce in un aumento della pressione regolatoria. Non si tratta più di affrontare controlli isolati, ma di gestire un ecosistema di vigilanza che può attivarsi rapidamente e su più livelli. Sul piano giuridico restano aperti alcuni interrogativi, in particolare sui criteri utilizzati per individuare le anomalie e sulle garanzie procedurali per i soggetti coinvolti.

4. Crediti d’imposta: vantaggi immediati, ma attenzione ai controlli


Accanto alle misure restrittive, il decreto introduce strumenti di sostegno, in particolare sotto forma di crediti d’imposta per autotrasporto e pesca. Si tratta di agevolazioni particolarmente favorevoli: non concorrono alla formazione del reddito, sono compensabili senza i limiti ordinari e possono cumularsi con altri benefici.
Tuttavia, proprio queste caratteristiche rendono probabile un’intensificazione dei controlli. La corretta determinazione del “maggior costo” rispetto ai periodi di riferimento sarà un punto centrale, così come la documentazione a supporto. Per i professionisti fiscali, la gestione di queste misure richiederà attenzione sia nella fase di accesso al beneficio sia in quella successiva di eventuale verifica.

5. Il quadro europeo e i limiti dell’intervento pubblico


Le misure previste dal decreto devono inoltre confrontarsi con il diritto europeo, in particolare con la disciplina sugli aiuti di Stato. Questo introduce un ulteriore livello di complessità, legato alla compatibilità delle agevolazioni con il mercato interno e alla possibilità di interventi della Commissione europea.
Più in generale, il decreto solleva il tema del rapporto tra libertà di iniziativa economica e intervento pubblico. Il controllo sui prezzi, pur giustificato dall’emergenza, rappresenta una compressione significativa delle dinamiche di mercato. Non è escluso che, su questo terreno, possano emergere questioni di legittimità costituzionale o contenziosi.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Diritto amministrativo
Gioco online, al via i test per la tracciabilità. Stretta sulle ricariche in contanti nei PVR

Test al via per tracciare le ricariche PVR: dal 13 maggio 2026 stop al contante oltre 100 euro a set…

laura biarella 19/03/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto amministrativo
Decreto Milleproroghe: testo in GU e novità per avvocati e professionisti legali

Il decreto Milleproroghe è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.49 del 28-02-…

Lorena Papini 02/03/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto amministrativo
Responsabilità amministrativa del dirigente pubblico e danno erariale: le novità della Legge 1/2026

Dalla tipizzazione della colpa grave al tetto del 30%: come cambiano nel 2026 le tutele, l’obbligo d…

Graziano Cavallini 26/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
AI e Legaltech
Diritto amministrativo
Riserva di umanità nei concorsi: il Tar Lazio segna un limite

Il Tar Lazio riconosce la “riserva di umanità” nei concorsi gestiti da sistemi automatizzati e tutel…

Redazione 17/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;