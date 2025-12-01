DDL “Semplificazioni 2025”: una riforma trasversale

Il disegno di legge “Semplificazioni 2025”, approvato in via definitiva dal Parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rappresenta uno dei provvedimenti più ampi degli ultimi anni in materia di snellimento amministrativo, modernizzazione dei processi e razionalizzazione delle discipline settoriali. Si tratta di un testo eterogeneo, composto da oltre settanta articoli, che interviene su procedimenti amministrativi, attività economiche, mercato del lavoro, servizi digitali, edilizia, trasporti, ambiente, sanità, cultura e, in modo particolarmente significativo, sulla disciplina civilistica delle donazioni e della tutela dei legittimari. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti per cittadini e imprese; dall’altro, migliorare la certezza del diritto e favorire la competitività dei comparti produttivi. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

Scarica il testo della legge DDL-semplificazioni-dossier-Camera.pdf 2 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Semplificazioni amministrative e procedurali

Il provvedimento dedica una parte consistente alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi, con particolare attenzione alla riduzione di tempi, oneri e duplicazioni. La modifica più rilevante riguarda i poteri di autotutela: il termine entro cui l’amministrazione può annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo viene infatti ridotto da dodici a sei mesi, rafforzando la certezza delle decisioni e la stabilità dei rapporti giuridici. Vengono inoltre rese più snelle diverse procedure autorizzative in materia edilizia, paesaggistica e commerciale, ampliando l’utilizzo della SCIA e riducendo gli adempimenti documentali. Ulteriori misure riguardano la digitalizzazione dei procedimenti, con l’obiettivo di rendere obbligatoria la gestione telematica di molte istanze e di integrare maggiormente le piattaforme informatiche già in uso alle amministrazioni. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Imprese, attività produttive e mercato del lavoro

Numerosi articoli incidono sulle attività economiche, toccando settori eterogenei come commercio, ambiente, agricoltura, turismo e trasporti. Per le imprese sono previste semplificazioni in materia di responsabilità estesa del produttore, di apparecchi di accensione, di interscambio dei pallet e di attività agricole ad alta tecnologia, inclusa l’introduzione dell’agricoltura di precisione con l’uso di droni. Nel comparto turistico-ricettivo, il ddl mira a favorire la realizzazione di parcheggi al servizio degli alberghi e la creazione di alloggi per i lavoratori stagionali attraverso procedure edilizie accelerate.

Sul fronte del lavoro, si segnalano l’alleggerimento delle procedure per l’ingresso di lavoratori extra-UE, l’accelerazione dei nulla osta per lavoratori altamente qualificati e la proroga delle regole semplificate sul lavoro occasionale agricolo. L’intero impianto punta a rendere più efficienti i processi autorizzativi, ridurre gli oneri per le imprese e sostenere la competitività dei settori produttivi.

3. Donazioni e successioni: una riforma di sistema

Uno dei punti più innovativi del DDL riguarda le disposizioni in materia di beni provenienti da donazioni, attraverso un intervento sugli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. La modifica supera l’assetto tradizionale per cui, in caso di lesione della quota di legittima, il legittimario poteva chiedere la restituzione del bene donato, anche nei confronti di terzi acquirenti.

La riforma introduce un modello diverso: il legittimario ottiene una tutela solo risarcitoria per equivalente, cioè un credito monetario verso il donatario, senza più possibilità di pretendere la restituzione del bene. Il terzo acquirente, quindi, conserva stabilmente la proprietà, con un effetto decisivo sulla sicurezza dei traffici giuridici e sulla bancabilità degli immobili donati.

Solo nel caso di insolvenza del donatario potranno essere coinvolti i terzi che abbiano ricevuto il bene a titolo gratuito, mentre resta esclusa qualsiasi azione restitutoria verso chi abbia acquistato a titolo oneroso. Le nuove norme si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, lasciando intatto il regime anteriore per le successioni già aperte. Si tratta di una riforma che mira a rimuovere un ostacolo storico alla circolazione dei beni di provenienza donativa, con effetti attesi significativi sul mercato immobiliare.

4. Digitalizzazione, servizi pubblici e semplificazioni settoriali

Il disegno di legge interviene anche in materia di comunicazioni elettroniche, software nella pubblica amministrazione, trasporti e servizi al cittadino. Sono previste procedure più snelle per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione, l’accesso a servizi digitali e la gestione informatica di permessi e autorizzazioni.

Nel settore dei servizi pubblici locali, il ddl introduce snellimenti per il trasporto pubblico non soggetto a obblighi di servizio, mentre nel settore sanitario rafforza l’utilizzo della telemedicina e semplifica la dispensazione dei servizi farmaceutici e la gestione dei medicinali carenti. Anche il settore culturale è interessato da interventi su restauratori, diritto d’autore fotografico e procedure di dichiarazione di assenza e morte presunta.

5. Conclusioni: una riforma ampia, con nodi applicativi da seguire

Il DDL Semplificazioni 2025 è un provvedimento ampio e composito, che incide su numerosi settori dell’ordinamento e mira a ridurre tempi, costi e incertezze per cittadini e imprese. La riforma delle donazioni e delle successioni rappresenta uno dei capitoli più rilevanti, destinato ad avere un impatto sistemico sulla circolazione dei beni e sul contenzioso successorio. Non meno significative sono le misure che guardano alla digitalizzazione dei servizi, all’efficientamento dei processi e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

La concreta attuazione delle nuove norme e la loro interpretazione amministrativa e giurisprudenziale saranno determinanti per valutarne l’efficacia e l’evoluzione nel breve-medio periodo.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!