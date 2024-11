Cyberbullismo: capire il fenomeno, contrastarlo e prevenirlo

Ricordate quando i nostri genitori ci dicevano di non parlare con gli sconosciuti? Il concetto non è cambiato, si è “trasferito” anche in rete. Gli “sconosciuti” possono avere le facce più amichevoli del mondo, nascondendosi dietro uno schermo. Ecco perché dobbiamo imparare a navigare queste acque digitali con la stessa attenzione che usiamo per attraversare la strada. Ho avuto l’idea di scrivere questo libro molto tempo fa, per offrire una guida pratica a genitori che si trovano, come me, tutti i giorni ad affrontare il problema di dare ai figli alternative valide al magico potere esercitato su di loro – e su tutti noi – dallo smartphone. Essere genitori, oggi, e per gli anni a venire sempre di più, vuol dire anche questo: scontrarsi con le tematiche proprie dei nativi digitali, diventare un po’ esperti di informatica e di sicurezza, di internet e di tecnologia e provare a trasformarci da quei boomer che saremmo per diritto di nascita, a hacker in erba. Si tratta di una nuova competenza educativa da acquisire: quanto è sicuro il web, quali sono i rischi legati alla navigazione, le tematiche della privacy, che cosa si può postare e che cosa no, e poi ancora il cyberbullismo, il revenge porn, e così via in un universo parallelo in cui la nostra prole galleggia tra like, condivisioni e hashtag. Luisa Di GiacomoAvvocato, Data Protection Officer e consulente Data Protection e AI in numerose società nel nord Italia. Portavoce nazionale del Centro Nazionale Anti Cyberbullismo. È nel pool di consulenti esperti di Cyber Law istituito presso l’European Data Protection Board e ha conseguito il Master “Artificial Intelligence, implications for business strategy” presso il MIT. Autrice e docente di corsi di formazione, è presidente e co-founder di CyberAcademy.

4. Strumenti di prevenzione e reazione



Combattere il cyberbullismo richiede un approccio che integri normative, educazione e tecnologia. Di seguito alcune delle misure principali attualmente in uso.



1. Educazione digitale nelle scuole

Le scuole sono il primo luogo in cui si può agire in ottica preventiva. Dal 2024, oltre il 75% degli istituti italiani ha avviato programmi di educazione digitale per sensibilizzare gli studenti sull’etica del comportamento online, sul riconoscimento delle fake news e sull’uso sicuro dei social media. Un esempio è il “Patentino del Digitale”, un’iniziativa sperimentale in diverse regioni che insegna il rispetto digitale e le regole di convivenza civile nel mondo virtuale.



2. Dialogo in famiglia e coinvolgimento dei genitori

Il supporto della famiglia è fondamentale per prevenire episodi di cyberbullismo e rilevare segnali di disagio. Gli studi dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (2023) mostrano che il 68% dei giovani, vittime di cyberbullismo, non parla degli episodi subiti ai genitori, un dato che sottolinea la necessità di un dialogo aperto. App di monitoraggio e campagne di sensibilizzazione supportano i genitori nell’aiutare i figli a vivere il web in sicurezza.



3. Supporto psicologico nelle scuole

Per arginare gli effetti psicologici del cyberbullismo, sempre più scuole hanno istituito sportelli di ascolto psicologico. Dal 2023, inoltre, è attivo un numero verde nazionale accessibile 24/7, che offre supporto diretto e consulenza alle vittime. Attraverso accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, è possibile per le scuole richiedere servizi di coordinamento psicologico e pedagogico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, facilitando l’accesso a queste risorse fondamentali.



4. Collaborazione con le piattaforme digitali

Grazie alle recenti modifiche legislative, le piattaforme digitali devono garantire una reazione rapida ed efficace. Social come Facebook, Instagram e TikTok hanno semplificato le funzionalità di segnalazione dei contenuti lesivi e utilizzano l’intelligenza artificiale per monitorare gli episodi di cyberbullismo. La collaborazione tra enti pubblici e piattaforme è una priorità per un’azione più trasparente e tempestiva.



5. Campagne di sensibilizzazione pubblica

La prevenzione è favorita anche dalle campagne informative, come “#NonSeiSolo”, promossa dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con ONG, che utilizza i social media per raggiungere i giovani, sensibilizzandoli al rispetto reciproco e informandoli sugli strumenti per difendersi dalle aggressioni online.