Criticità e segnalazioni da Anac in materia di contratti pubblici

1. Le principali criticità e le modifiche proposte



Tra le problematiche riscontrate dall’Anac, vale la pena individuarne alcune:

1) all’articolo 7, rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, ANAC segnala l’opportunità di richiamare, per tutti i contratti in house, la disciplina prevista dal legislatore in sede di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all’art.17, comma 2, del d.lgs. n.201/2022, in cui si prevede, l’obbligo di motivazione “qualificata” e “anticipata”, che deve essere contenuta nella deliberazione di affidamento in house del servizio, la cui pubblicazione deve precedere di almeno 60 giorni la stipula del contratto;

2) All’articolo 10, comma 2, rubricato “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”, ANAC segnala che l’art. 10, comma 2, nel prevedere la tassatività delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e la nullità delle clausole che prevedano ulteriori cause di esclusione, ha posto il problema della sorte di quelle cause di esclusione contenute in testi normativi diversi dal Codice in relazione alle quali non può porsi in dubbio la relativa sopravvivenza. Il riferimento è, in particolare, alle cause di esclusione relative alla mancata iscrizione nelle white list, alla violazione della normativa in tema di pantouflage, alla mancata accettazione dei patti/protocolli di legalità, alla mancata presentazione della copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile nel caso di appalti riservati ex art. 61 del Codice o di gare finanziati con fondi PNRR, nonché nel caso di altre previsioni normative.

3) All’articolo 15, comma 6 rubricato “Responsabile unico del progetto”, Anac segnala criticità in merito agli affidamenti diretti da parte del RUP di incarichi, in particolare la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 15 prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

La disposizione in esame non tiene conto del fatto che l’applicazione della percentuale dell’1% a basi d’asta molto elevate può generare importi superiori alle soglie entro cui ai sensi dell’art. 50 del Codice sono consentiti affidamenti diretti di servizi. La correzione della norma potrebbe avvenire semplicemente espungendo l’aggettivo “diretto” e sostituendolo con l’inciso “,nel rispetto del Codice,”.

4) All’articolo 16, rubricato “Conflitto di interessi”, ANAC ha più volte segnalato che l’articolo 16 (“Conflitto di interessi”) introduce una disciplina dal contenuto molto generico che sembra ridurre ampiamente lo spazio applicativo dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016, oltre ad introdurre un onere probatorio particolarmente gravoso a carico di chi invoca il conflitto. Si richiede, pertanto, l’abrogazione del comma 2.

5) All’articolo 49, rubricato “Principio di rotazione degli affidamenti”, Anac ritiene che sia necessario estendere la rotazione anche ai soggetti già precedentemente invitati seppure non aggiudicatari. In particolare, Anac segnala che la norma attuale non dispone, per i contratti di appalto di valore inferiore alle soglie europee, l’applicazione della rotazione nei confronti degli operatori economici invitati e non affidatari del precedente contratto, laddove, invece, la rotazione degli inviti è espressamente prevista dall’articolo 187 del Codice medesimo per le concessioni di importo inferiore alle soglie europee. Si potrebbe quindi estendere il principio di rotazione degli inviti, oltre che degli affidamenti, a tutte le tipologie di contratti sottosoglia. Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 49 sarebbe così emendato “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto all’operatore economico invitato e non aggiudicatario del precedente affidamento e al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.”

6) All’articolo 50, rubricato “Procedure per l’affidamento” Anac rimane nella sua posizione sottolineando la necessità di ridurre le soglie per l’affidamento diretto al fine di stimolare il confronto competitivo anche nell’ottica del perseguimento del principio del risultato. Le soglie elevate potevano giustificarsi in un momento di particolare urgenza, per accelerare l’avvio degli affidamenti. In un periodo di normalità, una soglia elevata riduce il confronto concorrenziale tra le imprese, riduce il grado di trasparenza, rischia di escludere dal mercato le piccole e medie imprese non conosciute dalle stazioni appaltanti, favorisce comportamenti elusivi da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero essere indotte a frazionare gli importi a base di gara per evitare il confronto concorrenziale.