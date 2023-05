Cortile condominiale: presunzione proprietà comune

1. La vicenda



Due condomini titolari di un appartamento confinante con un’area cortilizia (di circa 38 mq) citavano davanti al Tribunale gli altri condomini, per far accertare il loro diritto a recingere ex art. 841 c.c. la predetta area ritenuta di loro proprietà e il trasferimento in luogo diverso di una servitù di passaggio gravante sul loro immobile e a favore dei proprietari-acquirenti degli appartamenti ubicati nel caseggiato. Il Tribunale dava ragione agli attori. La Corte di Appello, invece, dichiarava che l’area scoperta (a forma di L estesa circa 38 mq) aveva natura condominiale. I giudici di secondo grado facevano presente che il titolo (cioè il primo atto di vendita) non conteneva una sicura riserva di proprietà in favore del costruttore. Ad avviso della Corte di Appello, l’indicazione nello stesso primo rogito, tra i confini, “del cortile sempre di proprietà della parte venditrice”, non confermava affatto la volontà del costruttore di tenere per sé il cortile, ma stava a significare che all’epoca il cortile, come gli altri appartamenti, erano ancora di proprietà del costruttore in quanto non ancora venduti. Inoltri i giudici di secondo grado aggiungevano che i successivi atti di vendita non contenevano affatto alcun riferimento ad un cortile in proprietà esclusiva dei venditori. Inoltre osservavano che la presunzione di appartenenza comune non viene meno in presenza di una fruizione del cortile più intensa, per cui è irrilevante il fatto che l’appartamento degli attori fosse posto a confine col cortile. Sempre ad avviso della Corte territoriale nessun rilievo aveva il fatto che l’area esterna fosse utilizzata anche per la sosta delle auto, essendo tale forma di godimento del tutto coerente con la natura del bene. I soccombenti ricorrevano in cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 1117 cc. in relazione all’art. 41 sexies coma 2 della legge n. 1150/1942, rimproverando alla Corte territoriale di avere ignorato totalmente la giurisprudenza sugli spazi destinati a parcheggio ex art. 41-sexies della I. n. 1150 del 1942, come introdotto dall’art. 18 della I. n. 765 del 1967.