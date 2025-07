Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: Russia condannata per aver violato la libertà d’espressione di Google

1. Le vicende giudiziarie



La vicenda origina nel 2021, quando Roskomnadzor, l'autorità russa delle comunicazioni, aveva intimato a Google di rimuovere contenuti in formato video considerati "illegittimi". Tra questi, figuravano alcuni video critici verso il governo russo e, in particolare, nei confronti dell'approccio alla pandemia da COVID-19, le modifiche costituzionali e il sostegno a personalità dell'opposizione, quali Alexei Navalnyy. Google aveva replicato col blocco geografico di alcuni video per gli utenti in Russia, tuttavia, e al contempo, aveva rifiutato di oscurare contenuti di evidente interesse pubblico. In seguito al rifiuto, Google veniva colpita da multe di importi esosi: nel dicembre 2021, una sanzione da oltre 7 miliardi di rubli (87 milioni di euro circa), seguita da ulteriori multe nel 2022 che hanno superato i 360 milioni di euro, quantificate in modo controverso sui ricavi di affiliate non coinvolte in modo diretto nei procedimenti.