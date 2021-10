Corso per esperti crisi d’impresa: 55 ore di formazione

Il 13 ottobre, il Senato ha approvato il maxi-emendamento del Governo che va a sostituire il disegno di legge di conversione della crisi d’impresa, con 207 voti favorevoli e 36 contrari. Si tratta del DL 118/2021 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Diverse novità riguardano l’articolo 3, che prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale per l’accesso alla composizione negoziata della crisi e individua i criteri per l’individuazione dell’esperto incaricato di guidare l’impresa fuori dalla crisi, mediando anche con i creditori. Si tratta del nuovo istituto volontario, che offre all’imprenditore l’affiancamento di un conciliatore indipendente per agevolare le trattative, per risanare i debiti prima che scatti la segnalazione agli OCRI (Organismi di composizione della crisi d’impresa).

Corso di formazione abilitante

Il nuovo corso di formazione abilitante prevede 55 ore di lezione ed è rivolto ai professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro e ai manager d’azienda che, in conformità all’art. 3, comma 3 del D.L. n. 118/2021, intendono iscriversi nell’apposito elenco degli Esperti Negoziatori della crisi d’impresa istituito presso le camere di commercio.

Il Corso, erogato ai sensi del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 24/09/21, garantisce l’acquisizione di tutte le competenze prescritte dalla normativa vigente.

Il titolo rilasciato è valevole ad ogni effetto di legge e può essere utilizzato, in conformità all’art. 3, commi 3 e 4 del D.L. n. 118/2021, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto dalle CCIA.

Il professionista formato attraverso questo corso è abilitato in qualità di Esperto Negoziatore a ricevere incarichi finalizzati ad effettuare la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa recentemente introdotta con l’art. 2, D.L. n. 118/2021. L’intero corso è in fase di accreditamento presso il CNF .

Attestato di partecipazione

L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno il 100% delle ore a programma seguendo la diretta.

La frequenza delle lezioni in formato on demand non prevede il rilascio dell’attestato.