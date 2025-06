Il decreto correttivo bis sulla giustizia tributaria in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità e testo in PDF

Pubblicato il 12 giugno 2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 134, il D.Lgs. n. 81/2025 – noto come “decreto correttivo bis” – introduce rilevanti disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti fiscali, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sistema sanzionatorio. Il provvedimento completa la riforma tributaria avviata nel 2024, intervenendo su molteplici profili di attuazione e coordinamento normativo. Per approfondimenti sul tema consigliamo “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, un manuale operativo e completo, che si distingue per l’approccio sistematico e pratico, disponibile su Shop Maggioli e Amazon

Scarica il testo in PDF pdf-39.pdf 3 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Adempimenti tributari: proroghe, semplificazioni e rinvii

Il primo nucleo di interventi riguarda le modifiche agli obblighi fiscali per contribuenti e operatori IVA. In particolare, è confermata la proroga dell’utilizzo dei vecchi coefficienti di redditività per i contribuenti forfetari, rinviando l’adozione dei nuovi coefficienti collegati alla classificazione ATECO 2025. Si continua quindi a fare riferimento all’allegato n. 2 della legge n. 145/2018, con classificazione ATECO 2007.

Ulteriori novità riguardano la scadenza per l’invio delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi, posticipata al 30 aprile a partire dal 2026, e la disponibilità delle dichiarazioni precompilate per le partite IVA, spostata al 20 maggio. Cambia anche la periodicità della trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, che diventa annuale anziché semestrale.

Infine, si semplificano i termini di versamento dell’IVA da parte dei forfetari che effettuano acquisti intracomunitari: l’imposta sarà versata entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre in cui è avvenuto l’acquisto. Per approfondimenti sul tema consigliamo “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, un manuale operativo e completo, che si distingue per l’approccio sistematico e pratico, disponibile su Shop Maggioli e Amazon

FORMATO CARTACEO Come cancellare i debiti fiscali Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare. Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025 41.80 € Scopri di più

2. Concordato preventivo biennale: esclusioni, soglie e nuovi termini

Sul fronte del concordato preventivo biennale (CPB), il decreto n. 81/2025 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità per i soggetti in regime forfetario di aderire al CPB. La norma riguarda il Capo III del Titolo II del D.Lgs. 13/2024, originariamente previsto per estendere il concordato anche ai forfetari.

Il termine per l’adesione al CPB viene prorogato dal 31 luglio al 30 settembre. Inoltre, il decreto introduce un tetto massimo alla proposta di reddito per i soggetti con alta affidabilità fiscale (punteggio ISA ≥ 8). Le soglie sono graduate: +10% con ISA 10, +15% con ISA tra 9 e 9,99, e +25% con ISA tra 8 e 8,99.

Si segnala l’inserimento di nuove cause di esclusione per i professionisti in associazioni o società che non aderiscono al CPB e l’introduzione di una norma interpretativa in materia di conferimenti rilevanti per la decadenza. Inoltre, eventuali differenze superiori a 85.000 euro tra reddito effettivo e reddito concordato comportano l’applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF (43%) e IRES (24%) sulla parte eccedente.

3. Giustizia tributaria: digitalizzazione e notifiche telematiche

Il decreto interviene sul D.Lgs. 175/2024, rafforzando la digitalizzazione del processo tributario. I difensori dovranno attestare la conformità dei documenti al “documento analogico detenuto” e non più all’“originale”, in un’ottica di semplificazione.

Viene inoltre esteso l’utilizzo della PEC alle notifiche nei giudizi di ottemperanza, e si prevede la possibilità per il presidente della Corte di giustizia tributaria di dare lettura immediata del dispositivo in udienza. Si tratta di interventi volti a garantire maggiore efficienza, celerità e uniformità nel processo tributario telematico.



Potrebbero interessarti anche: Concordato preventivo biennale, al via l’adesione per gli anni 2025 e 2026

Adempimento collaborativo, adempimenti tributari, concordato preventivo biennale: in vigore le modifiche

Riforma fiscale: novità su adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

4. Riforma delle sanzioni tributarie: ravvedimento operoso e aiuti di Stato

Il quarto asse del provvedimento riguarda le sanzioni. Il decreto modifica l’Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024, introducendo una nuova graduazione delle sanzioni per violazioni doganali e accise. Sul piano sostanziale, rilevante è l’estensione del ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti.

In materia di imposta di registro, viene modificato l’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986, con l’introduzione di una sanzione minima specifica. Il D.Lgs. 218/1997 viene adeguato alle novità in tema di accertamento con adesione, in coerenza con quanto introdotto dal D.Lgs. 13/2024.

Una modifica particolarmente rilevante riguarda la disciplina del recupero di aiuti di Stato fiscali: gli atti di recupero dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro l’ottavo anno successivo alla fruizione dell’aiuto o alla violazione, mentre gli avvisi di accertamento seguono la stessa tempistica a partire dalla dichiarazione fiscale che ne attesta la percezione.

5. Indicazioni operative per i professionisti sul nuovo decreto correttivo bis

Alla luce delle novità introdotte dal decreto correttivo bis, è opportuno che i professionisti procedano tempestivamente all’aggiornamento dei propri strumenti operativi, modulistica e scadenziari fiscali. In particolare, per i contribuenti in regime forfetario, si raccomanda di verificare l’applicazione dei coefficienti di redditività previsti dalla L. 145/2018 e di adeguare i calcoli relativi alle liquidazioni IVA per gli acquisti intracomunitari in base ai nuovi termini di versamento. Sul fronte del concordato preventivo biennale, sarà necessario ricalcolare la proposta di reddito tenendo conto delle soglie ISA introdotte e delle nuove esclusioni previste per studi associati e società tra professionisti. Si suggerisce, inoltre, di monitorare con attenzione le cause di decadenza e le conseguenze in caso di scostamenti tra reddito dichiarato e concordato. Infine, gli avvocati tributaristi dovranno aggiornare le proprie prassi in relazione alla notifica a mezzo PEC nei giudizi di ottemperanza e all’attestazione di conformità documentale, in coerenza con le modifiche al processo tributario telematico. Una formazione tempestiva e la revisione degli adempimenti interni saranno fondamentali per garantire la piena conformità alle nuove disposizioni.