Conversione del decreto carceri, ok fiducia sulla Camera

La Camera, durante la seduta del 5 agosto, con 186 voti favorevoli e 127 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sul cosiddetto Decreto Carceri, ovvero il d.d.l. di conversione, con modifiche, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia, già approvato dal Senato. Si attende la pubblicazione in G.U.

1. L’iter e l’approvazione del Decreto Carceri



Il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” (comunemente detto “Decreto Carceri”) presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, è stato licenziato il 3 luglio dal Consiglio dei Ministri. Già presentato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2024, è stato successivamente trasferito al Senato della Repubblica, dal 9 luglio. E’ stato da questo licenziato il 2 agosto, ripassando al vaglio della Camera.

Ai precedenti passaggi abbiamo dedicato gli articoli:

-Decreto Carceri: Senato dà il via libera alla conversione in legge

-Decreto-Legge 92/2024: novità su giustizia civile e penale e assunzioni