Convenzione Italia-Germania: plusvalenza su cessione di una partecipazione in società italiana

Nel caso di specie, la società istante è una holding di diritto tedesco costituita da due differenti rami: – Una società limited partner (socio accomandante) responsabile limitatamente per le obbligazioni sociali; – Una società general partner (socio accomandatario) responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali. Entrambi i rami sono costituiti in forma di Societas europea e sono fiscalmente residenti in Germania come attestato dalle certificazioni di residenza rilasciate dal Fisco tedesco. La società ricorrente intende trasferire la partecipazione in una società di nuova costituzione fiscalmente residente in Germania ed appartenente al gruppo medesimo. In virtù di tale cessione, la società realizzerà una plusvalenza imponibile in Italia sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 73, co. 1, lettera d) [2] , 23, co. 1, lettera f) [3] e 67, co. 1, lettera c ) [4] del D.P.R. n. 917/1986 [5] (cd. TUIR ). Tuttavia, al fine di configurare la potestà impositiva tra i due Paesi coinvolti occorre far riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Germania e Italia. Potrebbero interessarti: Divieto di doppie imposizioni: chiarimenti Agenzia delle Entrate Smart working per l’estero: la duplice imposizione

L’Amministrazione Finanziaria rappresenta che sulla scorta della normativa italiana, la plusvalenza conseguita da una società non residente, attraverso la cessione di una partecipazione qualificata detenuta in una società residente in Italia, rappresenta reddito imponibile ai fini IRES [6] (artt. 73, co. 1, lettera d), 75, co. 1 [7] , 151 [8] , commi da 1 a 3, 23, co. 1, lettera f) [9] e 67, co. 1, lett. c), TUIR). Sicché, nel caso in scrutinio, la plusvalenza derivante dalla cessione, della partecipazione totalitaria dalla stessa, costituzione un reddito imponibile in Italia. Vista la normativa interna, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni sovranazionali contenute negli accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri. Detto che la prevalenza del diritto internazionale su quello interno è, pacificamente riconosciuta dall’ordinamento italiano e sancita in ambito tributario dall’art. 169 [10] del TUIR e dall’art. 75 [11] del DPR n. 600/1973 [12] nel caso in scrutinio assume rilevanza la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. Nella vicenda che impegna il Fisco, la società tedesca è una società di persone e, come appurato mediante certificazione dall’Amministrazione Finanziaria della Germania, è un’entità fiscalmente trasparente il cui reddito viene imputato per intero ad altra società (ovvero socio accomandante), e che quest’ultima, sulla scorta di quanto appurato dall’Autorità fiscale tedesca, è un’entità residente in Germania. In virtù di quanto esaminato, il Fisco ha ritenuto di poter applicare l’art. 13, paragrafo 4, del Trattato nei confronti della società tedesca e che la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società italiana sia sottoposta ad esclusiva tassazione in Germania.

Note

[1] LEGGE 24 novembre 1992, n. 459 – Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 -.

[5] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi -.

[6] Imposta sui redditi delle società. L’aliquota d’imposta sui redditi delle società (IRES) è pari al 24%.

