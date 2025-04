Convalida dell’arresto o fermo: quando c’è interesse a ricorrere per Cassazione?

Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile. In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009; Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017; Sez. 6, n. 9376 del 03/02/2021), inoltre, tale principio è applicabile anche nel caso in cui il ricorso sia rivolto ad impugnare la sola convalida dell’arresto senza investire la legittimità della misura cautelare non detentiva applicata a seguito della disposta convalida, tenuto conto della autonomia strutturale e funzionale che esiste tra i due provvedimenti, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione (tra le tante, Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019). Potrebbe interessarti anche: Misure pre-cautelari: convalida dell’arresto e del fermo

3. Conclusioni: l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro la convalida dell’arresto o del fermo deve essere esplicitamente manifestato, anche se il ricorso riguarda solo la convalida



La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’interesse dell’indagato a ricorrere per Cassazione contro la convalida dell’arresto o del fermo non può essere presunto, ma deve essere espressamente manifestato dall’interessato, dovendo l’indagato dichiarare chiaramente l’intenzione di utilizzare il ricorso per chiedere la riparazione per l’ingiusta detenzione, considerato altresì che questo principio si applica anche quando il ricorso riguarda solo la convalida dell’arresto, senza che si contesti la legittimità della misura cautelare non detentiva applicata a seguito della disposta convalida.

Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando ricorra effettivamente siffatto interesse.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante procedurale, non può che essere positivo.