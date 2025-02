Il contratto di lavoro autonomo nella PA: profili ed inquadramenti

Codice Civile e Testo Unico sul Pubblico impiego disciplinano una tipologia di rapporto lavorativo sempre più impiegata nella PA per far fronte ad esigenze imprevedibili. Per approfondimenti sul lavoro pubblico, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico” .

Negli ultimi anni le Amministrazioni pubbliche si sono sempre più avvalse di contratti di lavoro autonomo per far fronte ed esigenze eccezionali ed improvvise. Basti pensare al reperimento di esperti per le attività di monitoraggio e controllo delle misure d'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sovente reclutati mediante c.d. "short list" e/o procedure comparative – quali procedure alternative a quella ordinaria per concorso – vista l'assenza di professionisti in organico. Una figura, quella del "lavoratore autonomo ", peculiare e non estranea ad ambiguità di disciplina.

2. Il lavoro autonomo nel Testo unico sul pubblico impiego



Come prescritto dall’art. 6 del D.Lgs 165/2011 c.d. Testo Unico sul Pubblico impiego “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.

La normativa pertanto consente il reclutamento e selezione di figure dotate di elevate competenze ed esperienze per le quali si necessita ai fini dello svolgimento dei propri servizi pubblici.

La disciplina quadro relativa a suddetta figura professionale è da rinvenirsi nel Titolo III del Codice Civile, il cui art. 2222 definisce lavoratore autonomo colui il quale “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” estendendo anche alle prestazioni di natura intellettuale ( ex art. 2229 ).

Affinché all’Amministrazione sia possibile procedere alla stipula/conferimento di contratti occorre la sussistenza dei seguenti fattori, ciò al fine di evidenziare e motivare l’impiego eccezionale della figura richiesta:

l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Infine, per la PA “è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (ex art. 5 bis Dlgs 165/2001). Un ulteriore elemento essenziale del rapporto è quindi l’assenza del vincolo di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.