Contratto di conto corrente -Scheda di Diritto

Il contratto di conto corrente è uno degli strumenti bancari più comuni e diffusi, utilizzato da privati, imprese e professionisti per gestire le operazioni finanziarie quotidiane. Esso può essere definito come un contratto attraverso il quale una banca si impegna a compiere, per conto del cliente (detto correntista), una serie di operazioni bancarie, registrando su un conto apposito i relativi movimenti sotto forma di accrediti e addebiti. La normativa principale che disciplina il contratto di conto corrente in Italia è contenuta negli articoli 1823-1833 del Codice Civile e nel Testo Unico Bancario (TUB), emanato con il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.