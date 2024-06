Contratto condizionale -Scheda di Diritto

– Futura e incerta: la condizione deve riferirsi a un evento che non è certo che accadrà e deve riguardare il futuro. – Lecita: non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume (art. 1354 c.c.). – Possibile: deve essere un evento realizzabile. Una condizione impossibile rende il contratto nullo se sospensiva, e priva di effetti se risolutiva (art. 1355 c.c.).

3. Effetti della condizione



– Pendenti: Fino a che non si verifica l’evento condizionante, il contratto è “pendente”. I diritti e gli obblighi sono sospesi o soggetti a risoluzione, a seconda della natura della condizione.

– Avveramento della condizione: Se la condizione si verifica, il contratto diventa efficace o si risolve automaticamente.

– Non avveramento: Se la condizione non si verifica, il contratto non produce effetti o continua a produrli in base alla natura della condizione.