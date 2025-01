I contratti a distanza – Scheda di Diritto

I contratti a distanza sono accordi stipulati tra un professionista e un consumatore senza la presenza fisica simultanea delle parti, utilizzando esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza. Questa tipologia contrattuale è regolata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare dagli articoli 49-67, che recepiscono le direttive europee in materia di tutela dei consumatori. I mezzi di comunicazione a distanza includono, a titolo esemplificativo, il telefono, internet, e-mail, televendite e altri strumenti elettronici che consentano la conclusione del contratto senza contatto diretto tra le parti.

1. Elementi distintivi dei contratti a distanza



Assenza di presenza fisica

Il tratto distintivo del contratto a distanza è la mancanza di un luogo fisico condiviso durante la negoziazione e la conclusione del contratto.

Uso esclusivo di tecniche di comunicazione a distanza

La stipula deve avvenire mediante strumenti che consentano alle parti di interagire senza incontrarsi, come piattaforme digitali o call center.

Partecipazione di un consumatore

Il contratto deve essere concluso tra un consumatore, definito come una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, e un professionista che opera nel proprio ambito economico.