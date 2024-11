I vizi del consenso negli atti negoziali – Scheda di Diritto

Gli atti negoziali, espressione della libertà contrattuale sancita dall’articolo 1322 del Codice Civile, si fondano sulla volontà delle parti di concludere un accordo per regolare interessi reciproci. Tuttavia, perché un contratto sia valido, il consenso deve essere libero, consapevole e non viziato. Quando ciò non avviene, si configurano i cosiddetti vizi del consenso, che compromettono la genuinità dell’accordo e possono portare all’annullamento del contratto. I principali vizi del consenso previsti dal Codice Civile italiano sono l’errore, il dolo e la violenza.

1. L’errore

L’errore è una falsa rappresentazione della realtà da parte di uno dei contraenti, che incide sulla formazione del consenso. Ai sensi dell’articolo 1429 del Codice Civile, per essere rilevante ai fini dell’annullabilità del contratto, l’errore deve essere: Essenziale : Deve riguardare elementi fondamentali del negozio, quali:

: Deve riguardare elementi fondamentali del negozio, quali: La natura o l’ oggetto del contratto.

o l’ del contratto.

Le qualità essenziali della prestazione o della persona.



Le motivazioni determinanti per il contraente, purché riconoscibili dalla controparte.

Riconoscibile: Una persona di media diligenza avrebbe potuto accorgersi dell’errore. Esempio pratico:

Un acquirente compra un quadro credendolo un’opera autentica di un celebre pittore, ma si scopre successivamente che si tratta di una copia. In questo caso, l’errore è essenziale poiché incide su una qualità determinante dell’oggetto.

2. Il dolo

Il dolo si verifica quando una parte induce l’altra a concludere un contratto tramite raggiri o artifici. L’articolo 1439 del Codice Civile distingue tra: Dolo determinante : Se i raggiri sono stati decisivi per la conclusione del contratto, questo è annullabile.

: Se i raggiri sono stati decisivi per la conclusione del contratto, questo è annullabile. Dolo incidente: Se l’inganno ha solo influenzato condizioni accessorie, il contratto rimane valido, ma la parte ingannata può chiedere il risarcimento del danno. Esempio pratico:

Un venditore dichiara falsamente che un immobile è privo di problemi strutturali per convincere un acquirente a concludere il contratto. Se l’acquirente firma basandosi su queste informazioni, il contratto è annullabile per dolo determinante.

Dolo e terzi:

Il dolo può provenire anche da un soggetto terzo rispetto al contratto. In tal caso, il contratto è annullabile solo se la parte beneficiaria era consapevole del raggiro.

3. La violenza

La violenza consiste in una minaccia che coarta la volontà di una parte, costringendola a concludere un contratto contro la sua volontà. L’articolo 1434 del Codice Civile stabilisce che la violenza può essere: Fisica o morale : Include sia la coercizione fisica che la minaccia di un danno grave e ingiusto.

: Include sia la coercizione fisica che la minaccia di un danno grave e ingiusto. Grave e ingiusta: Deve essere tale da indurre una persona ragionevole a temere un danno significativo. Esempio pratico:

Un imprenditore viene minacciato di rovina economica se non firma un contratto svantaggioso per lui. Questa minaccia, se ingiusta, configura il vizio del consenso per violenza morale.

Violenza e terzi:

Se la minaccia proviene da un terzo, il contratto è annullabile solo se la controparte ne era a conoscenza.

4. Differenze tra i vizi del consenso

Vizio Definizione Effetto principale Errore Falsa rappresentazione della realtà Annullabilità del contratto Dolo Inganno mediante raggiri o artifici Annullabilità o risarcimento Violenza Minaccia fisica o morale Annullabilità del contratto

5. Effetti dei vizi del consenso

Quando uno dei vizi sopra descritti è presente, il contratto può essere annullato. L’annullamento ha effetto retroattivo, riportando le parti nella situazione precedente alla conclusione del contratto. Ciò comporta: La restituzione delle prestazioni già eseguite .

. Eventuale risarcimento del danno, in particolare nei casi di dolo incidente. L’azione di annullamento deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 5 anni, che decorrono: Dalla scoperta dell’errore o del dolo.

Dal momento in cui è cessata la violenza.

6. Tutela della buona fede e della libertà contrattuale

Il sistema giuridico italiano attribuisce grande importanza alla libertà contrattuale e alla buona fede delle parti. La disciplina dei vizi del consenso tutela il contraente debole, assicurando che il contratto rifletta una volontà autentica e libera da condizionamenti indebiti. Questo approccio favorisce la certezza dei rapporti giuridici e la fiducia reciproca nelle transazioni.

