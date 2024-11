Il contratto di trasporto -Scheda di Diritto

Il contratto di trasporto è un accordo mediante il quale un soggetto (vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Questo tipo di contratto trova la sua disciplina principale negli articoli 1678-1702 del Codice Civile italiano. I principali elementi di questo contratto riguardano la prestazione di un servizio di spostamento e l’obbligo di sicurezza nell’esecuzione della prestazione stessa, tanto nel caso del trasporto di persone quanto in quello delle cose.

I contratti di trasporto possono essere classificati principalmente in due categorie: il trasporto di persone e di cose.

La responsabilità del vettore è uno degli aspetti più rilevanti del contratto di trasporto e riguarda il danno che possa derivare dall’inadempimento delle obbligazioni sopra indicate. Essa si distingue tra:

Il vettore può liberarsi dalla responsabilità dimostrando l’esistenza di circostanze eccezionali che hanno impedito l’esecuzione del contratto. Queste cause di esclusione possono includere:

5. Estinzione della responsabilità



Il vettore può, in determinati casi, richiedere un’esenzione della responsabilità parziale o totale tramite la stipula di clausole specifiche nel contratto. Tuttavia, tali clausole devono rispettare i limiti di legge e non possono escludere integralmente la responsabilità per dolo o colpa grave del vettore.