Contratti di distribuzione – Scheda di Diritto

2. Tipologie di contratti di distribuzione



1. Distribuzione esclusiva

In questo tipo di contratto, il distributore ha l’esclusiva sulla distribuzione dei prodotti del fornitore in un’area geografica o su un mercato determinato. Il distributore è obbligato a promuovere attivamente i prodotti, mentre il fornitore non può vendere direttamente o tramite altri distributori nella stessa area. Questa forma di contratto comporta vantaggi per entrambe le parti: il distributore ha un mercato protetto dalla concorrenza interna, e il fornitore ha la garanzia di avere un canale di distribuzione attivo e affidabile.



2. Concessione di vendita

Il contratto di concessione di vendita implica che il distributore abbia il diritto di acquistare i prodotti dal produttore e di rivenderli a propria discrezione. A differenza della distribuzione esclusiva, il concessionario non ha necessariamente un’area esclusiva, ma può godere di condizioni commerciali vantaggiose. I concessionari solitamente mantengono un controllo minore da parte del fornitore, ma possono essere vincolati al rispetto di standard di immagine e di presentazione dei prodotti.



3. Distribuzione selettiva

Nel contratto di distribuzione selettiva, il produttore sceglie i distributori secondo criteri specifici di qualità o capacità. Tipico del settore del lusso o di beni ad alto valore aggiunto, questo sistema garantisce una rete di distribuzione qualificata e tutela il posizionamento di marca del produttore. Il distributore, accettato in base a criteri selettivi, deve conformarsi alle regole imposte dal produttore, spesso inerenti alla presentazione dei prodotti e alle modalità di vendita.



4. Franchising

Il franchising, sebbene distinto dai contratti di distribuzione per la sua regolamentazione specifica, può essere considerato un tipo di distribuzione in senso ampio. In questo accordo, il franchisor (produttore) concede al franchisee (distributore) il diritto di utilizzare il proprio marchio, know-how e metodi operativi in cambio di una royalty. Il franchising è diffuso nei settori della ristorazione, della moda e dei servizi.