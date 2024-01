Consiglio dei Ministri: ddl beneficienza, cybersecurity, elezioni europee e protezione anziani

Il cosiddetto “decreto Ferragni” è stato approvato per regolamentare le informazioni fornite dai produttori riguardo alle attività benefiche. Le nuove norme richiedono la specifica indicazione del soggetto destinatario dei proventi, le finalità benefiche e la percentuale del prezzo di vendita destinata all’attività di beneficenza. Possibili sanzioni amministrative, da 5.000 a 50.000 euro, sono previste in caso di violazione di tali obblighi, e, si prevede che il 50% degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche .

2. Cybersicurezza Nazionale (d.l. Cybersicurezza)



Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato disposizioni volte a rafforzare la cybersicurezza nazionale. Le modifiche proposte ai reati informatici includono l’innalzamento delle pene, l’espansione del dolo specifico, l’introduzione di aggravanti e il divieto di attenuanti per reati commessi tramite apparecchiature informatiche. Anche l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sarà potenziata, con nuove procedure per garantire un intervento rapido in caso di attacchi informatici.