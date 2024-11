Il consiglio comunale può sfiduciare il suo presidente?

2. La sentenza del TAR Bari n.393/2021 e i pareri del Ministero dell’interno del 15 novembre 2022 e del 14 aprile 2023



Una fattispecie particolare in materia è stata esaminata di recente dalla sentenza del TAR di Bari[2] che tuttavia è riferita ad un caso relativo alla delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 1 del 1° febbraio 2021, che ha revocato la carica di Presidente del Consiglio comunale di quel Comune.

Secondo il ricorrente, in primo luogo, la revoca del presidente del Consiglio comunale dovrebbe essere causata solo dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico.

Possono, quindi, costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca tutti quei comportamenti, tenuti o meno all’interno dell’organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all’ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell’originaria elezione del presidente e non fatti estranei all’esercizio delle funzioni del ricorrente.

Nel caso specifico la proposta di revoca atterrebbe, non a “fatti specifici inerenti la carica”, ma a fatti del tutto estranei alla vita politica ed amministrativa del Comune di Foggia e alle funzioni di presidente del Consiglio comunale, come giudizi critici all’indirizzo del Sindaco.

Lo stesso ricorrente sottolinea che il decreto legislativo n. 267/2000 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, in particolare, l’art. 38, comma 2, rinvia il funzionamento del consiglio comunale alla disciplina regolamentare, “nel quadro dei principi stabiliti nello statuto”; in carenza di una specifica previsione statutaria, pertanto, la giurisprudenza ne escluderebbe la legittimità. E nella fattispecie in esame, lo statuto del Comune di Foggia, all’art. 14, disciplina i compiti del presidente del Consiglio comunale, ma non ne prevede la revoca.

Di conseguenza, l’art. 4 del regolamento comunale sul Consiglio comunale di Foggia, nella parte in cui prevede che la cessazione del presidente può avvenire per revoca, proposta a causa di gravi e reiterate violazioni di legge o regolamento, sarebbe illegittimo per contrasto con lo statuto comunale e con l’art. 39 T.U.

Il tribunale osserva preliminarmente che l’art. 7 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.

Perciò è la stessa norma appena citata del T.U. Enti locali a prevedere espressamente, in capo al Comune, il potere di disciplinare il funzionamento degli organi mediante proprio regolamento, purché non sia in contrasto con i principi fissati dalla legge e dallo statuto. Infatti, gli spazi della regolamentazione sub-primaria del Comune costituiscono espressione tipica della potestà di autonormazione riconosciuta dall’art. 114, comma 2, Cost.

In particolare, l’art. 38, comma 2, del D.lgs n.267/2000 demanda al “regolamento, approvato a maggioranza assoluta”, la disciplina del “funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”.

Ma nonostante l’art. 14 del statuto del comune di Foggia, concernente la “Presidenza del Consiglio”, nulla dica con riferimento alla revoca, secondo il giudice non costituisce un impedimento a provvedere in tal senso, ad opera del Consiglio, ove ne ricorrano i presupposti, anche perché una previsione espressa è contenuta invece all’art. 4, comma 7, del regolamento del Consiglio comunale.

Pertanto, elemento di spicco che contraddistingue questa, come altre cariche di rilievo istituzionale, non elettive direttamente, bensì in via mediata e indiretta, è, quanto meno al momento della scelta, quello della fiducia, di cui deve godere la persona chiamata a rivestire la carica, sulla scorta eminentemente di valutazioni di carattere politico, di convenienza e opportunità. Perciò, al venir meno dell’elemento su cui si fonda la nomina, per le ragioni più varie, il Consiglio comunale deve poter procedere alla rimozione, mediante revoca.

Passando al merito della revoca, il TAR rammenta preliminarmente che, a fronte dell’ampia discrezionalità sussistente in materia in capo al Consiglio comunale, il Giudice amministrativo può ritenere illegittimo il provvedimento di revoca in parola solo qualora riscontri una sua eventuale manifesta illogicità, nonché travisamento dei fatti assunti a suo presupposto e fondamento.

Rileva, poi, il giudice che secondo l’art. 13 del Codice etico per la buona politica approvato dal Comune di Foggia con delibera di Giunta comunale 134 del 19 dicembre 2014 (“Confronto democratico”), comma 5, lettera c): “L’amministratore si impegna in particolare a evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori e prevaricanti”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Codice etico – recante “Sanzioni” –, “in caso si rilevi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente codice, l’amministratore deve assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’inadempimento”.

Pertanto, il vaglio del Collegio in ordine alla logicità e ragionevolezza passa attraverso la motivazione contenuta nella delibera di revoca, come integrata dalla proposta, secondo cui:

“Il Presidente del Consiglio, già in numerose e precedenti occasioni, non si è astenuto dal rilasciare, relativamente alla vita ed all’attività del Comune e degli organi comunali, dichiarazioni, commenti e valutazioni disdicevoli e disonorevoli, ben distanti dal dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore, così come consacrato negli articoli 54 e 97 della Costituzione, espressamente richiamati nell’art. 1 del predetto Codice Etico.

Da ultimo, in occasione della festività del Capodanno, “il Presidente del Consiglio si è lasciato filmare mentre esplodeva, dal balcone della propria abitazione ed in presenza di minori, alcuni colpi di una arma (dallo stesso definita pistola “giocattolo”) pronunciando nel momento dei ripetuti spari la frase “nun è na barzllett”, assumendo così un contegno sguaiato, privo di freni inibitori, e, quindi, dando un esempio poco edificante per tutti i cittadini e, in particolare, per le nuove generazioni[…]”.

Nella fattispecie appare evidente la plurima violazione del Codice etico e quindi la revoca censurata risulta suffragata da adeguata istruttoria e munita dei prescritti presupposti, che emergono da congrua motivazione.

Successivamente il Ministero dell’interno[3] ha ritenuto che le modifiche statutarie circa il quorum relativo all’elezione del presidente devono entrare in vigore successivamente al rinnovo del consiglio comunale, per evitare una disparità di trattamento tra il presidente eletto nel corso della prima metà del mandato rispetto a quello che entrerebbe in carica per la durata residua dell’organo assembleare.

Nel caso in esame alcuni consiglieri comunali hanno presentato delle proposte di modifica dello statuto comunale nella parte riferita alla elezione del presidente del consiglio; di conseguenza il segretario generale dell’ente ha chiesto di conoscere se tali modifiche, una volta approvate dal consiglio comunale, possano essere applicate nel corso della consiliatura ovvero se la loro entrata in vigore debba essere differita al successivo rinnovo del consiglio comunale.

Si osserva che il quorum per l’elezione del presidente del consiglio nel caso in esame è disciplinato da un articolo dello statuto che prevede l’elezione della carica, in prima votazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso di votazione infruttuosa si procede dopo cinque giorni alla convocazione di una seconda seduta nel corso della quale è ancora richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati e nei successivi scrutini è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Fino a quando non si raggiunge la maggioranza richiesta, il consiglio è provvisoriamente presieduto dal consigliere anziano.

In base allo statuto comunale attualmente in vigore, il presidente resta in carica per la metà del mandato ed è rieleggibile. In attuazione di tale ultima disposizione, il presidente è decaduto dall’incarico e, non essendo stato raggiunto il quorum utile alla elezione del presidente, così come disposto dallo stesso statuto, tale ruolo risulta ricoperto dal consigliere anziano.

Al fine di consentire il superamento delle difficoltà riscontrate, alcuni consiglieri hanno presentato emendamenti all’articolo dello statuto, tali da determinare un abbassamento del quorum. Tuttavia, la commissione consiliare competente ha sollevato la questione relativa all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, una volta approvate dal consiglio comunale, in particolare è stato chiesto se le stesse possano trovare applicazione anche al procedimento in corso relativo all’elezione del nuovo presidente, o a decorrere dalla successiva consiliatura.

Al riguardo, il ministero richiama la pronuncia[4] con cui il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto dal consigliere decaduto dalla carica di presidente del consiglio a seguito dell’entrata in vigore, in corso di consiliatura, delle norme che ponevano un limite temporale alla durata del mandato presidenziale. Nel caso in esame è stata considerata fondata la censura riferita alla violazione del principio d’irretroattività della legge stabilito dall’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale: è stato, infatti, osservato che la deroga al suddetto principio, ammessa per le fonti primarie del diritto, non è consentita, normalmente, all’attività regolamentare che, in quanto fonte subordinata alla legge ordinaria, non può derogare a tale criterio.

In tal senso, viene richiamato il parere dello stesso Ministero del 30 gennaio 2019 secondo il quale, in coerenza con il principio richiamato dalla suddetta pronuncia del TAR Salerno, le modifiche statutarie in materia di quorum relativo all’elezione del presidente del consiglio, se approvate dal consiglio comunale, devono entrare in vigore successivamente al rinnovo del consiglio comunale, ciò per evitare che possa nel corso della medesima consiliatura verificarsi una disparità di trattamento tra il presidente risultato eletto nel corso della prima metà del mandato del consiglio comunale rispetto al presidente che entrerebbe in carica per la durata residua dell’organo assembleare.

Pertanto, anche se si tratta di una fattispecie parzialmente diversa da quella in esame, viene affermato il principio generale che non sia opportuna una presidenza del consiglio comunale diversa da quella originaria nell’ambito della stessa consiliatura. A tal proposito si sottolinea che anche nel caso di Taranto il consiglio comunale, con la citata delibera dello scorso 30 luglio, ha modificato il regolamento per quanto concerne la nomina del presidente.

Con successivo parere[5] il ministero ha precisato che la revoca del presidente del consiglio comunale, al pari dell’elezione, esprime una scelta amministrativa che deve rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente.

Il caso riguarda un quesito posto da una Prefettura con il quale sono stati chiesti, tra l’altro, chiarimenti in merito all’ammissibilità ed alla legittimità della mozione nei confronti del presidente del consiglio per motivi non strettamente attinenti la funzione svolta dal medesimo, ma per motivi connessi a procedimenti giudiziari in cui è coinvolto lo stesso.

Al riguardo il ministero ha osservato che il regolamento del consiglio comunale disciplina anche l’istituto delle mozioni. Pertanto, la presentazione delle stesse deve conformarsi a quanto disciplinato dal predetto regolamento.

In ordine a quanto lamentato dal consigliere circa la giurisprudenza citata, si osserva che dalle sentenze sono estrapolati i principi generali sulle questioni affrontate dal giudice amministrativo; peraltro appare utile richiamare sul tema della revoca del presidente del consiglio, anche la sentenza del TAR Sicilia[6] con la quale il giudice amministrativo ha evidenziato che “[…] sia l’elezione a presidente del consiglio comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta ampiamente fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell’organo consiliare, convergente verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale, così che la revoca – al pari dell’elezione – pur non essendo scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, esprime nondimeno una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve pertanto rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente”.

Anche da tale parere si evince che la sfiducia nei confronti del presidente del consiglio comunale deve essere adeguatamente motivata e deve rispettare la continuità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’amministrazione comunale.