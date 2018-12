Consenso informato: come modificato dalla nuova legge del 2017

Il consenso informato e il principio dell’autodeterminazione in ambito sanitario. La novella si apre sulle disposizioni in tema di consenso informato, principio già riconosciuto dal nostro ordinamento (40), sulla base di quanto previsto dalla Carta costituzionale repubblicana (41).

I principi costituzionalmente garantiti

Il primo comma dell’art. 1, richiamando i principi espressi dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fa presente che la legge «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito «se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge» (42).

Il consenso informato: la struttura

Il consenso «libero e informato» rappresenta la sintesi di tutto l’intervento normativo, di cui il principio dell’autodeterminazione costituisce il fulcro. L’art. 2 della legge n. 219 viene dedicato a terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita: temi – questi – ampiamente affrontati dalla giurisprudenza precedente alla promulgazione della novella (43) e le cui soluzioni sembrano essere sposate appieno dal testo di legge (44).

L’art. 3 si occupa del consenso espresso nell’interesse di minori e incapaci, cui sarà dedicato il Cap. IV di questa ricerca, affermando la necessità di valorizzare la volontà del soggetto privo, in parte o in tutto, della capacità legale.

Note

