Congedo straordinario: alla Consulta i diritti dei conviventi di fatto

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria del 2 dicembre 2024, ha affrontato una questione centrale per la tutela delle famiglie di fatto e il diritto del lavoro: l’esclusione dei conviventi di fatto dal congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Rimettendo il caso alla Corte Costituzionale, i giudici hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale, per la ridefinizione dei confini della tutela previdenziale e assistenziale alla luce dell’evoluzione sociale e normativa.



1. La questione giuridica

La controversia è nata dalla richiesta di un convivente di fatto di fruire del congedo straordinario per assistere la partner affetta da grave disabilità. L’istanza riguardava un periodo antecedente al matrimonio tra i due, motivo per cui l’INPS aveva rigettato la domanda. Secondo l’Istituto previdenziale, la normativa all’epoca limitava il beneficio a un elenco tassativo di soggetti: il coniuge convivente, i genitori, i figli conviventi e, in subordine, i fratelli e sorelle conviventi. La Corte d’Appello di Milano, ribaltando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del ricorrente, adottando un’interpretazione della norma orientata ai principi costituzionali, che valorizzava il ruolo assistenziale del convivente di fatto. L’INPS ha contestato questa lettura dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che l’esclusione era espressione di una scelta normativa chiara e insuscettibile di interpretazione estensiva.

2. Quadro normativo del congedo straordinario

L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nella versione applicabile al caso, prevedeva un diritto al congedo straordinario riservato esclusivamente ai familiari più stretti, senza alcun riferimento ai conviventi di fatto. Questo impianto normativo è stato modificato solo nel 2022, con il recepimento della direttiva UE 2019/1158. La riforma, introdotta dal D.Lgs. n. 105/2022, ha incluso i conviventi di fatto nel novero dei beneficiari, equiparandoli ai coniugi conviventi. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, la modifica non ha effetto retroattivo e non può applicarsi ai casi precedenti la sua entrata in vigore.



3. I profili incostituzionali

La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la tassatività della norma, ha evidenziato come l’esclusione dei conviventi di fatto sollevi profili di possibile incostituzionalità. I giudici hanno richiamato l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona e riconosce le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo.; L’art. 3 Cost., che garantisce il principio di uguaglianza, è stato richiamato per evidenziare la disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, non giustificata alla luce delle loro funzioni assistenziali equivalenti. Infine, l’art. 32, che tutela il diritto alla salute: la norma limitativa rischia infatti di comprimere il diritto del disabile grave a ricevere assistenza adeguata e personalizzata.



4. Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La decisione della Corte Cassazione si inserisce in un percorso giurisprudenziale già avviato verso il riconoscimento delle famiglie di fatto. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213/2016, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 nella parte in cui escludeva i conviventi di fatto dal diritto ai permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili. La Consulta aveva ribadito che il diritto del disabile a ricevere assistenza non può essere subordinato a vincoli formali, evidenziando come la convivenza more uxorio soddisfi le medesime esigenze di cura e solidarietà. Parallelamente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha progressivamente ampliato il concetto di “vita familiare” protetto dall’art. 8 della CEDU, includendo le convivenze di fatto e imponendo agli Stati di garantire pari trattamento rispetto ai modelli familiari tradizionali.

Anche il legislatore italiano ha compiuto passi significativi in questa direzione: la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto un riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, attribuendo loro diritti e doveri specifici in ambito patrimoniale e successorio. Infine, con la riforma del 2022, il legislatore ha completato il percorso includendo i conviventi di fatto nel sistema dei benefici assistenziali previsti per i familiari dei disabili gravi.