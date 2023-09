Concorso straordinario dirigenti scolastici: come prepararsi?

Entro il 2023 dovrà essere pubblicato il bando di concorso straordinario per dirigente scolastico.

Durante la riunione di giorno 29 agosto tra sindacati e Ministero, sono stati forniti aggiornamenti relativamente alle procedure, tra cui un possibile termine per la pubblicazione dei bandi a fine settembre.

Nell’attesa, forniamo le prime indicazioni sulle prove d’esame e sulla preparazione alle stesse.

Per la preparazione si consiglia il volume: Concorso Scuola 2023 – Manuale per la prova scritta e orale