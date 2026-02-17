Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), con sentenza del 17 dicembre 2025, ha affrontato un tema di crescente attualità: il limite all’automatizzazione delle procedure concorsuali e la necessità di una “riserva di umanità” nell’azione amministrativa.

1. Il caso: concorso PNRR e graduatoria contestata

Il ricorso riguardava il concorso PNRR 2023-2024 per la scuola secondaria, classe di concorso A001 – Arte e Immagine. Il candidato contestava la mancata applicazione della riserva del 30% prevista per chi avesse maturato almeno tre annualità di servizio, nonché l’erronea attribuzione del punteggio e la mancata pubblicazione di una graduatoria completa degli idonei.

Il cuore della controversia, tuttavia, non è stato il mero calcolo dei punti, bensì il modo in cui il sistema informatico aveva gestito la domanda.

2. La riserva del 30% e l’errore nella domanda

Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda il servizio utile ai fini della riserva, ottenendo anche il relativo punteggio. Tuttavia, non aveva selezionato l’apposita casella che consentiva di attivare formalmente il beneficio del 30% dei posti riservati.

L’Amministrazione ha sostenuto che la procedura, essendo informatizzata, richiedeva una specifica opzione: in assenza della spunta, il sistema non poteva applicare la riserva. Secondo questa impostazione, era onere del candidato verificare la completezza formale della domanda prima dell’invio definitivo.

Il Tar, pur riconoscendo una certa negligenza nella compilazione, ha ritenuto che la sostanza dovesse prevalere sulla forma. Il requisito era stato dichiarato ed era stato valutato ai fini del punteggio: ciò dimostrava inequivocabilmente la volontà di avvalersi della riserva.

3. Oltre l’algoritmo: il principio della “riserva di umanità”

Il passaggio più significativo della sentenza riguarda l’affermazione del principio di “riserva di umanità” anche nelle procedure automatizzate.

Secondo il Collegio, il fatto che una decisione sia mediata da un sistema informatico non può comportare una delega integrale del potere amministrativo all’algoritmo. L’uso di strumenti automatizzati è legittimo, ma non può tradursi in una meccanica applicazione di regole formali, quando dagli atti emergano elementi chiari e inequivoci.

Il giudice richiama i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), nonché le garanzie partecipative della legge n. 241/1990. L’azione amministrativa deve restare intelligibile, motivata e sindacabile, anche quando si avvale di strumenti digitali.

In questo quadro, l’algoritmo non è un soggetto autonomo, ma uno strumento dell’Amministrazione, che conserva la responsabilità della decisione finale. La supervisione umana rappresenta quindi un presidio imprescindibile.

4. Il riferimento all’AI Act europeo

Pur non essendo direttamente applicabile ratione temporis, il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale – l’AI Act – viene richiamato come parametro interpretativo evolutivo.

Il Regolamento qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA utilizzati per la selezione e l’accesso al pubblico impiego e impone, tra l’altro, un’effettiva supervisione umana. Anche se tali obblighi entreranno pienamente in vigore nel 2026, il Tar evidenzia come essi esprimano principi già presenti nell’ordinamento.

Ne deriva che l’Amministrazione non può sottrarsi a un controllo sostanziale sulle decisioni prodotte dal sistema automatizzato, soprattutto quando sono in gioco diritti e aspettative professionali rilevanti.

5. Cosa cambia per le amministrazioni

La sentenza accoglie il ricorso limitatamente al mancato riconoscimento della riserva, respingendo invece le censure sul punteggio aggiuntivo e sulla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei.

Il messaggio è chiaro: l’autoresponsabilità del candidato non è assoluta. Quando la domanda contiene tutti gli elementi sostanziali per riconoscere un beneficio, l’Amministrazione non può rifugiarsi dietro la rigidità del sistema informatico.

Per le amministrazioni pubbliche, soprattutto in ambito concorsuale, si rafforza così l’obbligo di prevedere meccanismi di verifica e intervento umano capaci di correggere errori meramente formali. La digitalizzazione non può comprimere i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La “riserva di umanità” diventa quindi il punto di equilibrio tra efficienza tecnologica e tutela delle garanzie: un limite all’automatismo cieco e un presidio a difesa della legalità sostanziale nell’era dell’algoritmo.

