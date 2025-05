Concorso Roma Capitale 2025: il bando e le prove

La pubblicazione del bando per il Concorso Roma Capitale 2025 rappresenta un’opportunità concreta e strutturata per chi intende intraprendere o consolidare un percorso lavorativo nella pubblica amministrazione. Con 808 posti a tempo indeterminato distribuiti tra tre Aree professionali (Funzionari, Istruttori, Operatori Esperti), la selezione si rivolge a candidati con titoli di studio differenziati, dalla licenza media alla laurea magistrale. Tra i profili più interessanti per chi possiede una formazione giuridica si segnalano in particolare quelli di Funzionario e Istruttore Amministrativo.

Per affrontare con metodo la prova preselettiva, comune a tutti i profili, è già disponibile un volume specifico edito da Maggioli Editore: Concorso Roma Capitale – 808 Funzionari, Istruttori e Operatori esperti.

1. La struttura della selezione del Concorso Roma Capitale

Il concorso si articola in tre prove: una preselettiva, una scritta e una orale. La prova preselettiva sarà attivata solo se il numero delle domande per ciascun profilo supererà di dieci volte i posti messi a bando. In tal caso, la prova consisterà in un test a risposta multipla composto da 40 quesiti da svolgere in 60 minuti. Le materie oggetto della preselezione saranno: ragionamento logico-deduttivo e matematico;

diritto amministrativo;

ordinamento degli enti locali. La prova è comune per tutti i profili appartenenti alla stessa area. Tuttavia, chi concorre a profili appartenenti ad aree diverse dovrà sostenere una prova preselettiva distinta per ciascuna area.

Per ogni risposta esatta verranno attribuiti 0,75 punti; ogni risposta errata comporterà una penalizzazione di 0,25 punti, mentre le risposte omesse non saranno valutate. L’accesso alla prova scritta sarà consentito ai primi candidati utilmente collocati in graduatoria, fino a un numero pari a dieci volte i posti disponibili per ciascun profilo, più eventuali ex aequo.

2. Modalità di partecipazione: come inviare la domanda

La candidatura al Concorso Roma Capitale 2025 deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico di reclutamento InPA (https://www.inpa.gov.it), autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS. È obbligatorio, per tutti i candidati, essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al concorrente, che sarà utilizzata per le comunicazioni ufficiali durante tutta la procedura concorsuale.

Per ciascun profilo a cui si intende partecipare, è richiesto il versamento di un contributo di partecipazione pari a € 10,33, da effettuare tramite il sistema pagoPA integrato nella piattaforma. È possibile candidarsi a più profili, anche appartenenti ad Aree diverse (Funzionari, Istruttori, Operatori Esperti), ma per ognuno è necessario compilare una distinta domanda e pagare il relativo contributo.

La scadenza per l’invio della domanda è fissata in modo tassativo al 4 giugno 2025 alle ore 23:59. Oltre tale termine, il sistema non consentirà ulteriori invii, e non saranno accettate domande presentate con modalità diverse da quelle previste.

All’interno della piattaforma, i candidati dovranno selezionare con precisione il codice del profilo prescelto (es. RC/FA per Funzionario Amministrativo), dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici e allegare eventuali documenti richiesti. È fondamentale prestare attenzione all’inserimento corretto dei dati, poiché errori o omissioni potrebbero comportare l’esclusione dalla procedura.

Una volta inoltrata correttamente, la domanda sarà protocollata e il candidato riceverà conferma all’indirizzo PEC indicato. Si raccomanda di conservare la ricevuta di avvenuta iscrizione e di monitorare regolarmente il Portale InPA e la propria casella PEC per eventuali comunicazioni da parte della Commissione.

L’invio tempestivo della candidatura, corredato di tutta la documentazione necessaria, è il primo passo essenziale per accedere alla selezione. A ciò dovrà seguire una preparazione efficace e organizzata, soprattutto in vista della prova preselettiva, che rappresenta la prima vera soglia di selezione per tutti i profili. In questo senso, il manuale Maggioli rappresenta un alleato prezioso non solo per affrontare i contenuti delle prove, ma anche per familiarizzare con la struttura e la logica dei test ufficiali.

3. Il volume per la preparazione: contenuti e strumenti

Come anticipato, la preparazione alla preselettiva può essere agevolata dall’utilizzo del manuale Concorso Roma Capitale – 808 Funzionari, Istruttori e Operatori esperti. Il volume, disponibile anche su Amazon, affronta in modo sistematico tutte le materie previste dal test, con una sezione interamente dedicata al diritto amministrativo e all’ordinamento degli enti locali, particolarmente rilevante per i candidati con formazione giuridica.

L’opera è arricchita da: numerose batterie di quiz ufficiali suddivise in 10 simulazioni cartacee e 6 online;

videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo, che spiegano passo per passo le tecniche di risoluzione;

un simulatore di quiz per esercitarsi in ambiente digitale;

un tutor digitale integrato per monitorare i progressi, ripassare e simulare la prova;

la banca dati ufficiale (disponibile al momento della pubblicazione da parte di Roma Capitale). Un aspetto particolarmente utile per i giuristi riguarda l’aggiornamento normativo garantito dal volume, con particolare riferimento alle riforme dell’organizzazione degli enti locali e alle regole sul procedimento amministrativo.

FORMATO CARTACEO Concorso Roma Capitale – 808 Funzionari Istruttori e Operatori esperti Il volume è un ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva dei concorsi indetti da Roma Capitale per 808 posti (286 Funzionari, 450 Istruttori, 72 operatori esperti). Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste durante la prova, ovvero:- Logica;- Diritto amministrativo;- Ordinamento e organizzazione degli enti locali;- Contabilità degli enti locali.Per ogni tipologia di quiz di logica il testo offre numerose batterie di esercizi, tratte anche da prove ufficiali, suddivise in 10 simulazioni (e ulteriori 6 online) con videolezioni di commentoper chiarire il procedimento logico e spiegare le tecniche di risoluzione.Nella sezione online saranno pubblicate nuove videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo basate sulle banche dati degli ultimi concorsi di Roma Capitale.Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche:- Tutor digitale come supporto di studio, ripasso e simulazioni di quiz,- Simulatore di quiz,- Banca dati ufficiale (dopo la pubblicazione da parte di Roma Capitale),- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 31.35 € Scopri di più

4. Esenzioni dalla preselettiva

Il bando prevede una specifica esenzione per le persone con una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 104/1992. Questi candidati, pur dovendo possedere tutti i requisiti previsti, sono dispensati dalla prova preselettiva e accedono direttamente alle fasi successive della selezione.

5. I profili richiesti e i titoli di studio

Il bando prevede la seguente distribuzione dei posti: 286 Funzionari (amministrativi, tecnici, ambientali, informatici);

450 Istruttori (amministrativi e tecnici);

72 Operatori esperti (servizi di supporto, ambientali, trasporto). Per i profili amministrativi, i requisiti di accesso sono i seguenti: Funzionario Amministrativo : qualsiasi laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento;

: qualsiasi laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento; Istruttore Amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione è ammessa anche a più profili, sia all’interno della stessa area sia in aree diverse, purché si presenti una domanda distinta per ciascuno e si versi il relativo contributo.