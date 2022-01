Concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale

Concorso 2293 RIPAM (G.U. 31/12/2021, n. 104) 1250 Operatori e Assistenti amministrativi e gestionali (Cod. AMM) – Prova scritta Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova scritta unica del Concorso RIPAM per 2293 posti, in particolare per il profilo dei 1250 operatori e assistenti amministrativi/gestionali (Codice AMM), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 n. 104. 35,15 € Prezzo speciale – SCONTO 5% – Anzichè 37,00 €