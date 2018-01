Concorso Notai, ecco il diario delle prove scritte

Versione PDF del documento

Concorso notai: le date delle prove scritte

Il Ministero della Giustizia ha comunicato oggi le date delle prove scritte per il concorso Notai 2019. Il bando ha messo a disposizione 300 posti e chiama gli aspiranti professionisti a Roma per lo svolgimento delle prove nel prossimo mese di aprile, presso l’Ergife Palace Hotel.

Precisamente, gli scritti si svolgeranno nelle giornate dell’11, del 12 e del 13 aprile 2018.

Il decreto del concorso era stato bandito lo scorso 2 ottobre 2017. Consulta il Bando!

Nelle due giornate precedenti, quelle del 9 e del 10 aprile, in quattro gruppi divisi per ordine alfabetico, si svolgeranno le operazioni di consegna e controllo dei codici.

Il Ministero ha comunicato che con la Gazzetta Ufficiale del prossimo 9 marzo potranno essere date comunicazioni di modifica delle date di svolgimento delle prove ovvero della sede di concorso o delle modalità di convocazione dei concorsisti.

La consegna dei codici

Dal Ministero arrivano le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la presentazione dei candidati e la consegna preliminare dei codici:

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso, in Roma presso l’ERGIFE PALACE HOTEL- Via Aurelia n. 617- 619- dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7 comma 11 del bando, secondo il seguente ordine:

il giorno 9 aprile 2018, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “A” alla “K”;

il giorno 10 aprile 2018, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “L” alla “Z”.

Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle prove scritte.

Potrebbe interessarti anche Concorso in magistratura