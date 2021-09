Concorso magistratura 2021, proseguono le correzioni degli scritti

In riferimento al concorso per 320 posti di magistrato ordinario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019, la Commissione esaminatrice sta proseguendo le correzioni. Si rammenta che le prove scritte del suddetto concorso si sono svolte nei giorni 15 e 16 luglio 2021, e che hanno consegnato i due compiti (civile e penale).

Compiti consegnati

In relazione alla procedura concorsuale che si è svolta presso 6 diverse sedi, dal 12 al 16 luglio 2021, i dati sono:

Candidati presenti: 5.827

Candidati che hanno consegnato: 3.797

Termine delle procedure di raggruppamento buste: 22 luglio 2021

Correzione delle Buste

Nel database dell’Ufficio concorsi risultano al 2 settembre 2021:

Buste corrette – 130 (ogni busta contiene 2 elaborati dei candidati che hanno consegnato )

Candidati idonei – 6

