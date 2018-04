Concorso magistratura 2018: a breve gli idonei agli scritti

Concorso magistratura 2018, i risultati

Concorso magistratura 2018, la correzione degli scritti

Concorso magistratura 2018: ad oggi sono in corso le correzioni per le prove scritte degli ultimi due concorsi svoltisi, rispettivamente, nello scorso mese di luglio 2017 e a gennaio 2018 presso la fiera di Roma al quartiere Eur. Gli aspiranti magistrati stanno attendendo da mesi di conoscere l’esito delle proprie prove. L’ultima comunicazione da parte del Ministero è dello scorso 10 aprile, quando è stato reso pubblico che al 5 aprile, per il concorso indetto con d.m. 19 ottobre 2016, le buste corrette erano 2.525 (ogni busta contiene i 3 elaborati del candidato) e gli idonei risultavano 326.

Mentre, in relazione al concorso bandito nell’autunno 2017 e indetto con d.m. 31 maggio 2017, su 490 buste corrette, ciascuna delle quali contenete le tre prove del candidato, sono risultati idonei 84 candidati.

Pertanto, per fine aprile o metà maggio, si conosceranno i nomi di quanti hanno superato le prove scritte sostenute la scorsa estate, mentre gli ultimi candidati dovranno attendere ancora ulteriore tempo, ancorché le consegne siano state più basse rispetto alla media degli ultimi anni (sono state contate poco più di 1900 consegne a gennaio) e nonostante le correzioni siano state intraprese, di fatto immediatamente dopo la conclusione delle prove.

Si ricorda che, in sede di prova scritta, i candidati sono chiamati a redigere tre elaborati in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, con l’ausilio dei soli codici normativi, senza annotazioni né commenti. Per gli idonei dell’ultimo concorso 2017, le prove orali avranno inizio indicativamente a fine giugno e l’ordine di svolgimento seguirà gli esiti del sorteggio delle varie Corti d’Appello.

