Concorso Commissione Ripam: per 2133 posti di personale non dirigenziale

Versione PDF del documento

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre’ posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni