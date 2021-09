Concorso addetti all’ufficio del processo: come prepararsi alla prova scritta

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021 il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 8171 addetti all’Ufficio per il processo.

Le assunzioni sono a tempo determinato e con un contratto della durata di tre anni. I posti disponibili sono alla Corte di Cassazione e nei distretti delle Corti di Appello.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 14,00 del 23 settembre 2021.

Vediamo di seguito quali saranno le prove concorsuali e con quali modalità prepararsi alla prova scritta.